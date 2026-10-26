Un hombre intentó quitarse la vida al arrojarse desde el puente de hierro del Viaducto y lo salvó que se le cortó la soga
Un operativo de emergencia se desplegó en el Viaducto de Pergamino tras un intento de suicidio. El sujeto fue rescatado y trasladado al Hospital San José.
Un amplio operativo de emergencia se desplegó este lunes, alrededor de las 11:15, en el puente ferroviario ubicado junto al Viaducto de Pergamino, que conecta la avenida Rocha con el bulevar Vélez Sarsfield, donde un sujeto intentó quitarse la vida al arrojarse desde la estructura con una soga alrededor del cuello. La cuerda se cortó y permitió que sobreviviera. Fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital San José.
El episodio movilizó a agentes municipales de Patrulla Urbana, efectivos policiales del Comando de Patrulla y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). La intervención de los equipos de asistencia permitió brindar atención inicial a la persona y organizar su traslado al centro de salud para una evaluación médica más exhaustiva.
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Rescate en el puente ferroviario
De acuerdo con la información preliminar, el sujeto intentó ahorcarse al arrojarse desde el puente de hierro ferroviario situado a la vera del Viaducto. En esas circunstancias, la soga se cortó, lo que evitó que el desenlace fuera fatal.
Los primeros en llegar al lugar fueron los agentes de Patrulla Urbana y el equipo sanitario del SAME. Los profesionales médicos comenzaron a evaluar el estado de la persona y las posibles consecuencias físicas de la caída, mientras se desarrollaba el operativo de asistencia.
La situación requirió la intervención de distintos servicios de emergencia debido a las características del episodio y a la necesidad de trasladar al afectado para que recibiera atención especializada.
Asistencia médica en Pergamino
Las primeras valoraciones realizadas en el lugar no permitían establecer con certeza el alcance de las lesiones. Aunque inicialmente no se advertían signos concluyentes de traumatismos de extrema gravedad, la caída desde una altura considerable obligaba a extremar las precauciones y descartar posibles fracturas u otras complicaciones.
Durante la asistencia se evaluaron las extremidades inferiores y superiores, debido a las dificultades de movimiento que presentaba el sujeto. La aparente ausencia de lesiones graves no descartaba la necesidad de realizar estudios médicos complementarios para determinar su estado.
Finalmente, una ambulancia del SAME trasladó al afectado al Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino. Allí quedó bajo atención del equipo de profesionales de salud, que debía efectuar los controles correspondientes para establecer la existencia y la gravedad de eventuales lesiones.
Intervención policial y salud mental
En el lugar también trabajaron efectivos del Comando de Patrulla, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para poner el episodio en conocimiento de la Fiscalía. La intervención judicial se encuadró inicialmente como un intento de suicidio, de acuerdo con las circunstancias informadas.
Además de la evaluación de las posibles lesiones físicas, el abordaje sanitario de este tipo de situaciones contempla la asistencia de profesionales de salud mental. La atención integral busca evaluar las circunstancias que motivaron la conducta y determinar las medidas de acompañamiento y seguimiento que resulten necesarias.
El episodio generó un importante despliegue de recursos de emergencia en uno de los sectores de circulación de Pergamino. La circunstancia de que la soga se cortara resultó determinante para que el sujeto sobreviviera, aunque su estado requería una evaluación médica completa y la continuidad de la asistencia profesional.