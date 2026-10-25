Gatillo fácil en Arrecifes: dos policías aprehendidos y seis jóvenes pergaminenses lesionados por la balacera policial

Policiales

Dos mujeres jóvenes de Pergamino resultaron heridas de bala tras una persecución policial en Arrecifes. Los efectivos involucrados quedaron demorados y secuestraron sus armas.

La persecución policial que involucró a seis jóvenes de Pergamino terminó con dos mujeres heridas de bala, un automóvil con impactos de proyectiles y efectivos policiales demorados en Arrecifes. El procedimiento se inició durante la madrugada de este domingo, cuando el vehículo en el que viajaban habría evadido un control de identificación y fue interceptado sobre la ruta nacional 8.

La información fue difundida oficialmente por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Arrecifes, que brindó detalles sobre el operativo y las primeras medidas adoptadas por la Justicia para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los disparos.

Dispararon al intentar identificarlos De acuerdo con el informe oficial, el episodio comenzó en la avenida Merlassino y Roque Sáenz Peña, cuando efectivos policiales intentaron identificar a los ocupantes de un Volkswagen Gol blanco en el que se desplazaban seis jóvenes, tres varones y tres mujeres, todos oriundos de Pergamino.

Según la versión difundida por las autoridades municipales, el vehículo habría evadido el intento de identificación y continuado la marcha mediante maniobras sinuosas y circulando en contramano. Esta situación dio lugar a una persecución en la que intervinieron efectivos de la Policía Comunal, la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

El seguimiento concluyó en el kilómetro 180 de la ruta nacional 8, donde el automóvil fue interceptado. Al detener la marcha, el Volkswagen Gol presentaba impactos de bala y se constató que dos de las jóvenes que viajaban en el vehículo habían resultado heridas.

Jóvenes heridas de gravedad Las dos mujeres recibieron asistencia de urgencia y fueron trasladadas por una ambulancia del SAME al hospital local para su atención médica. Hasta el momento, la comunicación oficial de la Municipalidad de Arrecifes no precisó la gravedad de las lesiones ni brindó mayores detalles sobre su evolución.

El hecho generó una investigación judicial destinada a establecer cómo se desarrolló la persecución, en qué circunstancias se efectuaron los disparos y de dónde provinieron los proyectiles que impactaron en el automóvil y alcanzaron a las jóvenes pergaminenses.

La secuencia deberá reconstruirse a partir de los testimonios, las pericias sobre el vehículo y las demás evidencias que se incorporen a la causa. La información difundida por las autoridades municipales constituye la primera versión oficial sobre el procedimiento, mientras la Fiscalía deberá determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Seguí leyendo Policiales Comparten la imagen de un joven buscado por la familia para que la comunidad colabore a ubicarlo

Policías demorados en Arrecifes Según el comunicado de la Secretaría de Seguridad municipal, la causa fue caratulada como «Averiguación de ilícito» y quedó bajo la intervención del fiscal Marizcurrena, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 del Departamento Judicial San Nicolás, quien se presentó en el lugar de los hechos.

Entre las primeras medidas dispuestas para avanzar en el esclarecimiento del episodio, se procedió al secuestro de las armas reglamentarias de los efectivos involucrados. El objetivo es someterlas a peritajes balísticos que permitan establecer si fueron utilizadas durante el procedimiento y determinar su eventual vinculación con los impactos registrados en el vehículo y las lesiones sufridas por las jóvenes.

Además, los policías que participaron de la intervención permanecían demorados en la comisaría, de acuerdo con la información oficial difundida por el municipio. Su situación deberá evaluarse en el marco de las diligencias judiciales y de los resultados de las pericias.

Cámaras de seguridad bajo análisis Otra de las medidas relevantes para reconstruir lo ocurrido es el análisis de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia urbana. La Secretaría de Seguridad informó que el Centro de Monitoreo Municipal ya aportó a la Fiscalía los registros de las cámaras de seguridad disponibles.

Seguí leyendo Deportes Douglas perdió en Bahía Blanca y buscará darlo vuelta en Pergamino

Esas grabaciones podrían contribuir a establecer el recorrido del Volkswagen Gol, las circunstancias en las que se inició la persecución y el desarrollo del operativo hasta la interceptación sobre la ruta nacional 8.

La investigación deberá determinar, además, la secuencia precisa de los disparos y las circunstancias en las que las dos jóvenes resultaron heridas. Por el momento, las autoridades no difundieron conclusiones definitivas sobre el origen de los proyectiles.