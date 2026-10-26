Una de las jóvenes pergaminenses baleada por la Policía de Arrecifes está internada en Terapia Intensiva

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Policiales

Dos mujeres de Pergamino resultaron gravemente heridas durante un procedimiento policial en Arrecifes. Investigan los disparos y solicitan ocho donaciones de sangre.

Dos jóvenes de Pergamino resultaron gravemente heridas por disparos de arma de fuego durante un procedimiento de la Policía bonaerense registrado este domingo a las 5:30 en Arrecifes. Ambas fueron trasladadas a centros de salud y permanecen internadas, mientras la Justicia investiga las circunstancias en las que los efectivos dispararon contra el automóvil en el que viajaban seis personas.

El procedimiento policial De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el episodio ocurrió durante tareas de prevención que realizaba un móvil de la fuerza de seguridad en la ciudad de Arrecifes. Los efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Volkswagen Gol blanco con vidrios polarizados, en el que se desplazaban tres mujeres y tres varones.

Según la versión policial, las personas que viajaban en el vehículo no permitieron que se concretara la identificación y emprendieron la fuga. Durante el seguimiento posterior, el personal policial efectuó disparos cuyas circunstancias todavía se encuentran bajo investigación.

Como consecuencia del episodio, dos mujeres oriundas de Pergamino sufrieron heridas de arma de fuego. La investigación deberá establecer cómo se desarrolló la persecución, en qué circunstancias fueron efectuados los disparos y qué participación tuvo cada uno de los efectivos involucrados.

La intervención policial derivó en una investigación judicial y en actuaciones administrativas internas para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Los detalles del procedimiento y la secuencia de los hechos deberán ser reconstruidos a partir de los testimonios, las pericias y las demás evidencias reunidas.

Estado de salud de las jóvenes Las dos víctimas recibieron las primeras atenciones en el Hospital Santa Francisca Romana de Arrecifes. Debido a la gravedad de las lesiones, una de ellas fue derivada al Hospital San José de Pergamino para recibir asistencia de mayor complejidad.

Según la información preliminar disponible, una de las jóvenes debió ser intervenida quirúrgicamente. El proyectil se encontraría alojado en una zona delicada y la lesión podría comprometer la movilidad de una de sus piernas. Se aguardaba información médica posterior a la cirugía para conocer su evolución.

La otra mujer permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del centro de salud de Arrecifes. Los primeros datos indican que presenta una lesión de gravedad que habría comprometido seriamente uno de sus riñones.

En su comunicación oficial, la Policía bonaerense informó que ambas pacientes se encontraban estables al momento de difundir el parte. La evolución clínica y los resultados de los tratamientos serán determinantes para establecer el alcance de las lesiones.

Investigación judicial en marcha La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 del Departamento Judicial de San Nicolás, con intervención del fiscal Marizcurrena. El funcionario judicial se presentó en el lugar del episodio y también concurrió al hospital, según informó la fuerza de seguridad.

El expediente fue caratulado inicialmente como «Averiguación de ilícito», mientras avanzan las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido. Entre las medidas dispuestas figura el secuestro de las armas reglamentarias de los policías que participaron del procedimiento.

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Los peritajes balísticos serán fundamentales para determinar si esas armas fueron accionadas y establecer la correspondencia entre los proyectiles que pudieran recuperarse, los impactos registrados en el Volkswagen Gol y las heridas sufridas por las dos jóvenes.

La investigación también deberá reconstruir la secuencia del seguimiento policial y precisar las circunstancias en las que se efectuaron los disparos. Las conclusiones dependerán del análisis de las pruebas y de las medidas ordenadas por la fiscalía.

Policías desafectados del servicio Además de la investigación penal, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía bonaerense inició actuaciones administrativas en coordinación con la fiscalía interviniente.

Como primera medida, los efectivos involucrados fueron desafectados del servicio y se les retiró el armamento reglamentario, que quedó a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.

El Ministerio de Seguridad de la provincia informó que el ministro se comunicó con el fiscal y garantizó la colaboración del organismo para aportar los elementos que sean necesarios para esclarecer el episodio.

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Por su parte, el Ministerio de Salud provincial dispuso recursos del sistema sanitario para garantizar la atención de las víctimas y acompañar su recuperación. También se informó que equipos de asistencia a las víctimas del Ministerio de Seguridad se encuentran trabajando con las familias involucradas.

Solicitan donaciones de sangre En paralelo con la evolución médica de las jóvenes, se difundió un pedido de colaboración a la comunidad para reunir ocho donaciones de sangre destinadas a las víctimas del episodio ocurrido en Arrecifes.

La convocatoria está dirigida a personas con grupos sanguíneos O positivo (O+) y O negativo (O−), que puedan acercarse al servicio de Hemoterapia ubicado en S. H. Pérez 762, en Pergamino.

Las donaciones se reciben de 7:30 a 9:30. La colaboración de la comunidad resulta importante para acompañar la atención de las jóvenes, que continúan bajo seguimiento médico después de haber sufrido heridas de gravedad.