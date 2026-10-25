Comparten la imagen de un joven buscado por la familia para que la comunidad colabore a ubicarlo

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Policiales

La DDI Pergamino solicitó colaboración para localizar a Juan Pablo Álvarez, quien fue visto por última vez este sábado a las 23:30. Piden aportar cualquier información.

La búsqueda de Juan Pablo Álvarez, de 29 años, moviliza a las autoridades policiales de Pergamino, que solicitaron la colaboración de los medios de comunicación para difundir su imagen y obtener información que permita establecer su paradero. El joven fue visto por última vez el sábado 24 de octubre, a las 23:30, cuando se retiró de un domicilio de la ciudad.

El pedido fue emitido por la Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial (DDI) Pergamino, en el marco de una investigación caratulada «Averiguación de paradero», con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Fernando D’Elío.

La familia de Juan Pablo Álvarez lo vio por última vez este sábado a las 23:30. — LA OPINION Búsqueda de Juan Pablo Álvarez De acuerdo con la información oficial, Álvarez fue visto por última vez cuando se ausentó de una vivienda ubicada en la zona de Guiraldes y Roldán. La solicitud de colaboración, fechada el domingo 25 de octubre, tiene como objetivo ampliar la difusión del caso y reunir datos que contribuyan a localizarlo.

El joven tiene domicilio declarado en la calle Independencia al 200 de Pergamino. Las autoridades difundieron sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de ser visto por última vez, información que podría resultar útil para reconocerlo.

Características del joven buscado Según el comunicado policial, Juan Pablo Álvarez es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,80 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello corto de color castaño oscuro.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón tipo jogging azul, un buzo de algodón rojo y zapatillas negras marca Converse con detalles blancos. También llevaba una riñonera negra.

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Otro dato aportado por los investigadores es que el joven no posee teléfono celular, por lo que solicitan que cualquier información que pueda contribuir a establecer su ubicación sea comunicada directamente a las autoridades.

Cómo aportar información La DDI Pergamino pidió a la comunidad que, ante cualquier dato que permita localizar a Juan Pablo Álvarez, se comunique con los servicios de emergencia o con la dependencia policial que interviene en la búsqueda.

Los contactos habilitados son el 911, línea de emergencias, y los teléfonos de la DDI Pergamino 02477-424623 y 02477-429624.