Juan Manuel García otra vez en el podio en el RMC Grand Nationals

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Finalizó segundo en la categoría Micro Max en el Evento #8 disputado en el Kartódromo Sudamericano de Sunchales. "Juanma” lideró gran parte de la final, fue superado en la última vuelta por el ganador Gael Sierra y se ubica quinto en el campeonato.

El piloto pergaminense Juan Manuel García volvió a ratificar su positivo presente al conseguir un destacado segundo puesto en la categoría Micro Max, en el marco del Evento #8 de RMC Grand Nationals 2026 de Rotax, disputado entre el sábado y el domingo en el Kartódromo Sudamericano de Sunchales, provincia de Santa Fe.

Con apenas 7 años, “Juanma” —hijo de Mauro García, titular del equipo MG-C Pergamino— regresó a un circuito que le sienta muy bien, ya que allí mismo había logrado en abril su primer podio sobre asfalto al ser escolta en su debut dentro de este certamen. En esta oportunidad, el representante local dio un paso más en su evolución: peleó de igual a igual por el triunfo, lideró la competencia decisiva hasta el giro final y cerró un domingo brillante en el segundo escalón del podio, detrás del santiagueño Gael Sierra y por delante de Pedro Fernández, quien completó el trío de punta.

PRENSA E-KART Protagonista desde el sábado El trabajo del fin de semana en el trazado santafesino fue de menor a mayor junto al equipo Darder Racing, estructura dirigida por el pergaminense Gustavo Darder. Tras ir encontrando progresivamente el rendimiento ideal en los entrenamientos, la actividad oficial del sábado comenzó con una clasificación que lo ubicó en el tercer puesto, a espaldas del poleman Gael Sierra.

Esa posición le permitió afrontar las mangas con excelentes perspectivas. En las dos primeras baterías, García se mantuvo entre los principales animadores y arribó en la segunda colocación en ambas, escoltando a Sierra. En la tercera y última manga, pese a verse involucrado en un incidente en el tramo final que lo dejó con una vuelta menos, logró quedar clasificado en el tercer lugar (tras la victoria de Santino Ferrero y la exclusión de Sierra), asegurándose así el tercer cajón de partida para la competencia definitoria.

“Arrancamos el fin de semana un poco lejos en los tiempos, pero después fuimos mejorando y pudimos avanzar. En la clasificación logramos quedar terceros y en las mangas anduvimos bastante bien. En la última tuve un toque con otro piloto, pero pudimos terminar en el tercer puesto”, analizó al concluir la primera jornada, anticipando su objetivo de ir en busca del podio el domingo.

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PRENSA E-KART A un paso de la victoria En la jornada dominical llegó la gran recompensa al esfuerzo realizado. Con una unidad sumamente competitiva que le permitió discutir las posiciones de privilegio desde el arranque, “Juanma” protagonizó una notable final. Tomó la punta de la carrera y marcó el ritmo durante casi todo el desarrollo, defendiendo el liderazgo con solvencia. Recién en la última vuelta fue superado por Gael Sierra, cruzando la bandera a cuadros en un valioso segundo puesto que confirma su constante crecimiento.

“Terminamos muy bien el fin de semana. Pudimos hacer una gran final. Estuve adelante toda la carrera, pero en la última vuelta lograron pasarme y terminé segundo. La verdad es que quería ganar, pero también estoy muy contento con el segundo puesto. Trabajamos mucho durante todo el fin de semana para poder estar adelante y conseguir este resultado”, expresó tras bajar del podio, agradeciendo además el acompañamiento de su familia, de Gustavo y Francisco en el equipo Darder Racing, y el respaldo de sus sponsors (Argenetics Semillas, Maplit, Lubricentro El Pejerrey, Raúl Polo Contratista Rural, Sanmartino Propiedades y Ward Racing Kart).

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Quinto en el campeonato Gracias a la cosecha de puntos obtenida en Sunchales, el piloto pergaminense escaló hasta la quinta posición del campeonato de la divisional Micro Max con 234 unidades (un mérito doble teniendo en cuenta que su debut en el certamen se produjo recién en la tercera fecha). La tabla es liderada por Gael Sierra con 803 puntos, seguido por el cordobés Paulo Bolondi (597,5), Santino Ferrero (404) y Fausto Borgnino (282).