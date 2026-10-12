> San Antonio de Areco: Thiago Falivene se consagró campeón sudamericano de karting y clasificó al Mundial de Rotax

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El piloto de San Antonio de Areco ganó la categoría Senior Max en Uruguay y representará a la Argentina en la RMC Grand Finals 2026, que se disputará en Portugal.

El piloto de San Antonio de Areco, Thiago Falivene, logró una consagración internacional al quedarse con el campeonato sudamericano de karting en la categoría Senior Max, durante el RMCIT South America disputado en el Polideportivo Ciudad de Mercedes, en Uruguay. El triunfo también le aseguró un lugar en el Mundial de Rotax, donde competirá frente a pilotos de distintos países.

Thiago Falivene ganó el Sudamericano de karting en Uruguay El representante de San Antonio de Areco se destacó en la competencia desarrollada en Mercedes y consiguió una victoria que le permitió sumar un nuevo título a su trayectoria deportiva. El rendimiento mostrado en la pista fue determinante para imponerse en la categoría Senior Max y obtener la clasificación a la gran cita internacional de Rotax.

Tras la carrera, Falivene expresó su satisfacción por el desempeño conseguido y destacó la diferencia que logró establecer frente a sus rivales. “Veníamos volando prácticamente. Pudimos hacer una diferencia muy grande”, manifestó al recordar el desarrollo de la competencia.

El piloto destacó el trabajo de Matías Milla y de su equipo Además de celebrar el resultado deportivo, Falivene reconoció el aporte de Matías Milla, experimentado piloto de automovilismo que también está vinculado a la preparación de jóvenes talentos en el karting. El campeón sudamericano valoró especialmente el rendimiento del vehículo con el que compitió en Uruguay.

“Me entregó un auto terrible. Fue todo mérito de él”, sostuvo el piloto, en referencia al trabajo de Milla en la preparación y puesta a punto del kart.

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El reconocimiento también alcanzó a su mecánico y al resto de los integrantes del equipo, además de las personas que colaboraron para que pudiera participar de la competencia internacional. El resultado fue fruto del trabajo conjunto y le abrió las puertas a un nuevo desafío en el automovilismo formativo.

Thiago Falivene representará a la Argentina en el Mundial de Rotax en Portugal El próximo objetivo de Falivene será la RMC Grand Finals 2026, conocida como el Mundial de Rotax, que se disputará del 7 al 14 de noviembre en el Kartódromo Internacional do Algarve, ubicado en Portimão, Portugal.

La competencia reunirá a pilotos de diferentes países y será una nueva oportunidad para que el representante de San Antonio de Areco mida su nivel en el escenario internacional. Su clasificación llegó como consecuencia de la consagración sudamericana y le permitirá competir en uno de los eventos más importantes del calendario mundial de karting.