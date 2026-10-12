San Antonio de Areco abrió la 87.ª Fiesta de la Tradición con música y una Matera llena

> San Antonio de Areco abrió la 87.ª Fiesta de la Tradición con música y una Matera llena

Región

La celebración comenzó con una gran concurrencia en la Matera, donde artistas locales animaron la jornada. El mal tiempo obligó a suspender las actividades de campo.

12 de octubre de 2026 a las 11:37 a. m.

12 de octubre de 2026 a las 11:37 a. m.

San Antonio de Areco puso en marcha los festejos de la 87.ª Fiesta de la Tradición con una jornada marcada por la música en vivo y una importante presencia de público en la Matera. Las condiciones climáticas obligaron a modificar la programación y suspender el día de campo y las destrezas previstas.

La música local animó la apertura de la Fiesta de la Tradición Pese a las dificultades ocasionadas por el clima, la celebración encontró su espacio en la Matera, donde vecinos y visitantes disfrutaron de distintas propuestas musicales que acompañaron el baile durante la jornada.

El escenario reunió a Adolo Colombo, Pampas de Areco, Dúo Areco y Antonio Tapia junto a sus músicos, quienes aportaron ritmo y protagonismo a la apertura de una de las celebraciones tradicionales más representativas de San Antonio de Areco.

La respuesta del público permitió sostener el espíritu festivo de la convocatoria, que reunió a distintas generaciones en torno a la música y las costumbres criollas.

Turismo destacó la llegada de visitantes y la participación de artistas arequeros La directora de Turismo, Carola Vieytes, destacó el movimiento de visitantes registrado durante el fin de semana largo y anticipó que las actividades vinculadas con la Fiesta de la Tradición continuarán hasta noviembre.

La programación incluirá peñas, encuentros y propuestas en distintas localidades del distrito. En ese marco, Vieytes remarcó la importancia de dar prioridad a los músicos arequeros, que tendrán un lugar destacado en una agenda pensada para convocar tanto a los vecinos como a los turistas.

La continuidad de las actividades permitirá extender los festejos más allá de la jornada inaugural y mantener en primer plano las expresiones culturales que identifican a la comunidad.

La Fiesta de la Tradición continuará con actividades en Vagues Por su parte, Adrián Ludovico, presidente de la Asociación de Amigos del Parque Criollo, valoró la concurrencia y el acompañamiento de los jóvenes que colaboran en la cantina y en las actividades de campo.

El dirigente destacó la importancia de transmitir conocimientos y compartir las tareas con las nuevas generaciones para garantizar la continuidad del trabajo que sostiene estas celebraciones. La participación juvenil aparece así como una parte fundamental de la preservación de las costumbres y de la organización de los encuentros tradicionales.

La próxima actividad anunciada tendrá lugar en Vagues el 17 de octubre. Las novedades de la programación se difundirán a través de las redes sociales del Municipio y de Turismo Areco.