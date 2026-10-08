San Antonio de Areco: Área crítica del Zerboni, la obra avanza y buscan fondos para completar las instalaciones

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La ampliación del área crítica del Hospital Emilio Zerboni alcanzó cerca del 70% de ejecución y requiere nuevos fondos para finalizarla.

La ampliación del área crítica del Hospital Emilio Zerboni, de la ciudad de San Antonio de Areco, continúa con trabajos de instalación eléctrica y otras obras internas, mientras la comunidad y la Asociación Civil Ampliación Área Crítica buscan reunir los recursos necesarios para completar las terminaciones y adquirir equipamiento. El proyecto demandaría entre uno y 1,2 millones de dólares adicionales para concluirse.

La obra del área crítica del Zerboni alcanza el 70% de avance El subsecretario de Salud, Dr. Favio Crudo, y el arquitecto Luciano Fliess, integrante de la Asociación Civil Ampliación Área Crítica, explicaron que actualmente los trabajos están concentrados principalmente en el interior del edificio.

Luego de la construcción de las paredes, las tareas incluyen la instalación de cañerías de agua, gases medicinales, climatización y conexiones eléctricas. Se trata de trabajos que requieren tiempo y que, una vez finalizados, quedarán ocultos detrás de los muros y cielorrasos.

La instalación eléctrica representa una de las etapas centrales en este momento, ya que debe completarse antes de avanzar con otras terminaciones. Entre los próximos trabajos se encuentran la colocación de pisos y cielorrasos, cuyos materiales ya fueron adquiridos parcialmente.

Crudo destacó especialmente el esfuerzo realizado por los vecinos y las instituciones que colaboraron con el proyecto. “Esta obra fue absolutamente financiada por la población”, afirmó el funcionario, quien valoró además el trabajo de la comisión en la búsqueda y administración de los recursos.

Qué instalaciones y equipamiento todavía faltan Fliess explicó que el proyecto contempla características específicas para un área destinada a sectores críticos de atención sanitaria, entre ellas aislación térmica y acústica, puesta a tierra y un sistema de conductos destinado a la climatización y circulación de aire filtrado.

Uno de los elementos más costosos que todavía deben incorporarse es el equipo de filtración, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 250.000 dólares. Los conductos necesarios para ese sistema ya fueron fabricados y trasladados hasta el hospital en siete viajes de camión.

Según explicó Crudo, esta tecnología permitirá disminuir la carga de gérmenes en los ambientes destinados a quirófanos y terapia intensiva, con el objetivo de reducir el riesgo de infecciones.

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La compra del equipamiento representa otro desafío para la asociación, debido a que requiere reunir importantes sumas de dinero para adquisiciones específicas. Como ejemplo, Fliess mencionó una lámpara quirúrgica cuyo costo ronda los 30.000 dólares.

Para avanzar en esta etapa, la asociación comenzó a recibir asesoramiento gratuito de una consultora especializada en recaudación de fondos para obras benéficas.

Buscan recursos para completar el área crítica del Zerboni Además de las donaciones y acciones que ya se vienen realizando, una de las alternativas planteadas consiste en conseguir auspiciantes para la Fiesta de la Tradición y destinar esos recursos a la ampliación del hospital.

De acuerdo con lo explicado por Fliess, los patrocinadores realizarían sus pagos al Municipio, con el compromiso de que posteriormente esos fondos sean destinados al área crítica. La asociación tendría a su cargo la gestión de los auspicios, pero no recibiría directamente el dinero.

En cuanto al monto que todavía se necesita, Fliess estimó que serían alrededor de un millón de dólares si se logra garantizar previamente el financiamiento de la instalación eléctrica. Si esa etapa también debe ser cubierta con los fondos pendientes, la cifra podría acercarse a 1,2 millones de dólares.

El arquitecto aclaró que se trata de estimaciones sujetas a las variaciones de costos. Crudo, en tanto, señaló que el avance general de la obra ronda el 70% y que la inversión realizada hasta el momento supera los dos millones de dólares.