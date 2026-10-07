San Antonio de Areco: Río Areco, avanzan los trabajos de despeje y las máquinas ya están cerca del puente de la ex Ruta 8

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La maquinaria trabaja a unos 40 o 50 metros del puente, mientras resta retirar un tramo del paredón de tierra para completar la apertura.

07 de octubre de 2026 a las 11:09 a. m.

07 de octubre de 2026 a las 11:09 a. m.

Los trabajos de adecuación del río Areco registraron un nuevo avance frente al barrio Don Pancho. Durante una recorrida, el periodista Ricardo Sceppacuercia observó que las máquinas ya se encuentran a unos 40 o 50 metros del puente de la ex Ruta Nacional 8, en el sector de Norberto de la Riestra de la ciudad de San Antonio de Areco.

Avanzan las tareas de despeje en el río Areco En este tramo todavía resta remover una porción del paredón de tierra para completar la apertura del sector. La maquinaria continúa con el movimiento de suelo y, a medida que avanzan las tareas, queda expuesta la amplitud del terreno que ya fue despejado.

Las imágenes registradas durante la recorrida permiten dimensionar el volumen de tierra retirado y la transformación que experimentó el paisaje frente al barrio Don Pancho.

La obra busca ampliar y mejorar el cauce Los trabajos forman parte de la intervención que lleva adelante Ecodyma sobre el río Areco. El seguimiento de las tareas viene siendo realizado por Boscoproducciones, con recorridas periódicas para registrar la evolución de la obra.

En informes anteriores, el responsable de los trabajos, Hugo Gitrón, había explicado que las tareas contemplan el retiro de taludes y acumulaciones de tierra, además de la limpieza del fondo y el ensanche del cauce.

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El objetivo de estas intervenciones es mejorar las condiciones de escurrimiento del agua en este sector del río, mediante la adecuación de su recorrido y la eliminación de obstáculos generados por la acumulación de suelo.

Estiman que el despeje podría completarse en los próximos días Durante la última recorrida, Sceppacuercia estimó que el sector podría quedar completamente despejado hacia el fin de semana, siempre que las condiciones meteorológicas permitan mantener el ritmo de trabajo.

De todos modos, se trata de una estimación realizada en función del avance observado en el lugar y no de una fecha de finalización confirmada oficialmente por la empresa.