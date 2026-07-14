San Antonio de Areco: Comenzó el relevamiento para reubicar el gasoducto y destrabar la obra del río Areco

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Una empresa especializada inició las tareas técnicas para relocalizar el caño de gas que impide avanzar en un tramo clave de la obra hidráulica sobre el río Areco.

La obra hidráulica del río Areco dio un paso importante con el inicio del relevamiento técnico para reubicar el gasoducto que atraviesa el cauce. La intervención permitirá eliminar el principal obstáculo que demoraba los trabajos en uno de los sectores más complejos del proyecto destinado a reducir el riesgo de inundaciones en la ciudad de San Antonio de Areco.

Comenzó el relevamiento para reubicar el gasoducto Durante la jornada arribó al lugar una empresa especializada, subcontratada por JCR, encargada de realizar las primeras tareas de reconocimiento del terreno. El objetivo es determinar la profundidad exacta del caño de gas existente para planificar su relocalización.

Según informaron los responsables técnicos, la intervención no implicará reemplazar el conducto actual, sino construir un nuevo tendido que pasará aproximadamente tres metros por debajo del lecho del río mediante una perforación dirigida.

El nuevo recorrido comenzará en la zona del basural, atravesará el cauce y llegará hasta el campo de la familia Ivulich, donde volverá a conectarse con la red para asegurar la continuidad del suministro de gas.

La obra del río Areco podrá avanzar tras la relocalización del caño La presencia del gasoducto era considerada la principal interferencia técnica para continuar con la obra hidráulica en ese sector. Por ese motivo, su relocalización se transformó en una condición indispensable para completar los trabajos previstos.

En forma paralela, la empresa Ecodyma deberá finalizar las tareas pendientes entre el campo de la familia Ivulich y el puente de la Ruta Provincial N° 41, coordinando cada etapa con la firma responsable del nuevo tendido de gas.

La intervención permitirá liberar un frente de obra considerado estratégico dentro del proyecto integral que busca mejorar el escurrimiento del río y disminuir el impacto de futuras crecidas.

Permisos pendientes y plazos estimados para la ejecución Aunque el propietario del campo ya autorizó el ingreso al predio, aún restan aprobaciones de distintos organismos provinciales, entre ellos Vialidad e Hidráulica, para iniciar la ejecución definitiva.

Una vez obtenidas esas autorizaciones, los ingenieros estiman que la obra demandará entre un mes y un mes y medio para completar la instalación del nuevo gasoducto.