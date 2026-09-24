El Balneario Municipal de Salto comenzó su puesta a punto para la temporada de verano

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El predio municipal de Salto inició trabajos de pintura, limpieza y mantenimiento general para acondicionar sus espacios antes del comienzo del verano.

24 de septiembre de 2026 a las 10:39 a. m.

24 de septiembre de 2026 a las 10:39 a. m.

El Balneario Municipal de Salto comenzó a ser acondicionado de cara a la próxima temporada de verano, con una serie de trabajos destinados a mejorar las condiciones generales del predio y dejar en condiciones los distintos sectores que serán utilizados por vecinos y visitantes durante los meses de mayor actividad.

Trabajos de mantenimiento en el Balneario Municipal de Salto Las tareas que se llevan adelante incluyen trabajos de pintura, limpieza y mantenimiento general en diferentes sectores del Balneario Municipal. La intervención contempla además la reparación de distintos elementos que forman parte de la infraestructura del predio y que requieren tareas de acondicionamiento antes del inicio de la temporada.

Entre los trabajos previstos se encuentra la reparación de losas, mesas, parrillas y escaleras, con el objetivo de mejorar el estado de los espacios destinados al uso de quienes concurren al lugar durante el período estival.

Las tareas se desarrollan de manera progresiva y abarcan distintos puntos del predio, en el marco de una intervención que busca renovar y acondicionar las instalaciones disponibles.

Continúan las tareas de limpieza y reparación del predio Además de las reparaciones puntuales, los trabajos incluyen acciones de limpieza y mantenimiento general. Estas labores forman parte de la preparación integral del Balneario Municipal, uno de los espacios destinados al esparcimiento y disfrute durante la temporada de verano en Salto.

El acondicionamiento de mesas, parrillas y escaleras permitirá mejorar diferentes sectores de uso habitual, mientras que las tareas de pintura contribuirán a renovar la imagen de las instalaciones.

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Según se informó, la intervención no se limita a una única jornada de trabajo, sino que continuará durante las próximas semanas para avanzar progresivamente con el acondicionamiento de los distintos espacios que integran el complejo municipal.

Preparativos en Salto para la temporada de verano Con estos trabajos, el Municipio de Salto avanza en la preparación del Balneario Municipal para recibir una nueva temporada de verano. El objetivo es contar con un predio en mejores condiciones generales para que pueda ser utilizado por la comunidad y por quienes visiten la ciudad durante los meses de mayor concurrencia.

La puesta a punto contempla tanto aspectos vinculados con la infraestructura como tareas de limpieza, mantenimiento y renovación de los espacios existentes.

De esta manera, durante las próximas semanas continuarán las intervenciones en el predio, con la intención de completar el acondicionamiento de los diferentes sectores antes del desarrollo de la temporada estival.