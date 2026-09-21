Salto prepara el Festi de lxs Estudiantes 2026 con música, feria y actividades en el Parque Tobin

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La Municipalidad de Salto organiza una jornada gratuita para las juventudes con más de diez artistas, juegos, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas.

21 de septiembre de 2026 a las 11:19 a. m.

21 de septiembre de 2026 a las 11:19 a. m.

La ciudad de Salto se prepara para vivir una nueva jornada destinada a las juventudes con la realización del “Festi de lxs Estudiantes 2026”, una propuesta que combinará música, actividades recreativas, emprendimientos y gastronomía. El encuentro será el sábado 26 de septiembre en el Parque Tobin, con entrada libre y gratuita.

El Parque Tobin será escenario del festejo estudiantil La Municipalidad de Salto impulsa esta jornada como un espacio de encuentro para que estudiantes y jóvenes de la ciudad puedan compartir una tarde al aire libre, acompañados por distintas propuestas culturales y recreativas.

Uno de los principales atractivos será la presencia de más de diez artistas en escena, que ofrecerán diferentes propuestas musicales y culturales. De esta manera, el festival tendrá un escenario central destinado a mostrar el talento local y generar un espacio de participación para las juventudes.

La propuesta busca reunir en un mismo lugar distintas expresiones y actividades, con una programación pensada para disfrutar en grupo y extender el festejo durante buena parte de la jornada.

El Parque Tobin será así el punto de encuentro para una celebración que tendrá acceso gratuito y que apunta a convocar a estudiantes, familias y vecinos de Salto.

Feria Joven y emprendimientos locales Además de los espectáculos sobre el escenario, el “Festi de lxs Estudiantes 2026” contará con una Feria Joven, destinada a brindar un espacio de exposición y comercialización para emprendedores locales.

La iniciativa permitirá que distintos proyectos puedan mostrar sus productos y propuestas ante el público que se acerque al Parque Tobin. La feria se incorporará a la jornada como una alternativa para recorrer y conocer el trabajo de jóvenes y emprendedores de la comunidad.

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La presencia de estos espacios también permitirá que el festival no se limite a una propuesta exclusivamente musical, sino que reúna diferentes actividades vinculadas con la cultura, la recreación y la producción local.

A lo largo de la jornada, quienes concurran podrán recorrer los puestos de la feria y acompañar a los emprendedores que participen del encuentro.

Juegos, gastronomía y una tarde para disfrutar en Salto El festival también tendrá diferentes alternativas recreativas para completar la propuesta. Entre ellas se encuentran los juegos de kermés y actividades recreativas, pensados para sumar participación y entretenimiento durante la jornada.

A esto se agregará un patio gastronómico con diversas opciones de comidas y bebidas. De esta manera, el público podrá permanecer en el Parque Tobin y disfrutar de las distintas actividades y espectáculos que se desarrollarán durante el encuentro.

La combinación de música en vivo, feria, juegos y gastronomía apunta a generar una jornada abierta a toda la comunidad y con diferentes opciones para disfrutar.