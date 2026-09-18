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Salto reúne a especialistas en las primeras jornadas bonaerenses de patrimonio funerario

La ciudad de Salto recibe a investigadores y especialistas que analizan la historia, el arte y la memoria vinculados al patrimonio de los cementerios bonaerenses.

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18 de septiembre de 2026 a las 05:48 p. m.
El acto de apertura contó con la presencia del vicepresidente nacional de ICOMOS, Pedro Delheye; la copresidenta de la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios, Ester Camarasa; la coordinadora del evento, Nancy Columbaro, junto a funcionarios locales.
Foto: saltociudad.com.ar

Salto es sede de las primeras Jornadas Bonaerenses de Patrimonio Funerario, un encuentro que reúne a especialistas e investigadores de distintos puntos de la provincia para abordar la historia, el arte y la memoria de los cementerios como parte del patrimonio cultural bonaerense.

Especialistas de 11 distritos participan del encuentro

La iniciativa es organizada de manera conjunta por las Direcciones de Turismo y Cultura de Salto, con el auspicio de la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios.

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La jornada comenzó este jueves con la participación de 25 autores provenientes de 11 distritos bonaerenses, quienes presentarán un total de 19 ponencias vinculadas con diferentes aspectos del patrimonio funerario.

El encuentro propone generar un espacio de intercambio y reflexión sobre el valor histórico y cultural de los cementerios, además de poner en consideración distintos trabajos de investigación desarrollados en localidades de la provincia.

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Apertura de las jornadas en el Salón Blanco

El acto inaugural contó con la presencia del vicepresidente nacional de ICOMOS, Pedro Delheye; la copresidenta de la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios, Ester Camarasa; y la coordinadora del evento, Nancy Columbaro, además de funcionarios locales.

Las actividades se desarrollan durante toda la jornada en las instalaciones del Salón Blanco del Palacio Municipal de Salto, donde se presentan las distintas ponencias previstas en el programa.

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La propuesta busca poner en diálogo investigaciones y experiencias relacionadas con la preservación y valoración de espacios funerarios, considerados también como lugares donde se conserva parte de la historia y la identidad de las comunidades.

Recorrido por el Cementerio Municipal de Salto

Como cierre de las jornadas, este sábado 19 de septiembre se realizará un recorrido guiado abierto tanto a la comunidad como a los participantes del encuentro.

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El punto de encuentro será el acceso principal del Cementerio Municipal de Salto, a las 9:30, desde donde se iniciará una propuesta destinada a conocer y recorrer el patrimonio local desde una perspectiva histórica y cultural.

La actividad permitirá acercarse a distintos elementos del patrimonio funerario saltense y profundizar en la relación entre estos espacios, la memoria colectiva y la historia de la ciudad.

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