Luján se prepara para recibir al Papa: habilitaron un portal con alojamientos y servicios

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El Municipio puso en marcha una plataforma digital que reúne opciones de hospedaje, campings y estacionamientos para quienes viajen el 11 de noviembre, cuando León XIV celebrará una misa. En Pergamino crece la expectativa por el encuentro y se estima que cientos de vecinos viajarán.

A poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina, Luján comenzó a reforzar la organización para recibir a la multitud que llegará a la ciudad el próximo 11 de noviembre. Ante la expectativa de una convocatoria multitudinaria, el Municipio habilitó una plataforma digital que concentra información sobre alojamientos y distintos servicios disponibles para los visitantes.

La iniciativa apunta a facilitar la planificación de quienes tengan previsto trasladarse hasta la ciudad bonaerense para participar de la misa que el Sumo Pontífice ofrecerá frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los acontecimientos religiosos más importantes previstos para este año.

El portal puede consultarse en servicios.lujan.gob.ar. También se accede desde la página oficial del Municipio, lujan.gob.ar, donde se incorporó un enlace directo a la plataforma.

Una oferta variada para quienes viajen La propuesta reúne alternativas para pasar la noche o permanecer en la ciudad durante la jornada. Según los datos publicados hasta este sábado 10 de octubre, el sitio contaba con 211 opciones de alojamiento, entre viviendas particulares, habitaciones, espacios para acampar, campings, hoteles y cabañas.

El listado incluye 144 casas y habitaciones particulares, 24 lotes habilitados para acampar —algunos con capacidad para recibir hasta 150 personas—, 24 campings con diferentes prestaciones y alrededor de 15 propuestas de hotelería y cabañas.

Además de permitir la búsqueda por tipo de alojamiento, la plataforma ofrece la posibilidad de filtrar las alternativas de acuerdo con los servicios disponibles. Entre ellos figuran baños, agua potable, electricidad, conexión WiFi, estacionamiento y duchas.

De esta manera, las personas que viajen a Luján podrán comparar las opciones publicadas y organizar con anticipación su estadía, en un contexto en el que se espera la llegada de millones de fieles y visitantes.

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Continúa abierta la inscripción de prestadores El Municipio también mantiene habilitado el registro para incorporar nuevos alojamientos y servicios. Los propietarios de casas, habitaciones, campings, terrenos y otros espacios que estén en condiciones de recibir visitantes pueden inscribir sus propuestas a través del mismo portal.

La convocatoria busca ampliar la oferta disponible y reunir en un solo lugar información útil para quienes necesiten resolver cuestiones vinculadas con el hospedaje, el estacionamiento y otros servicios durante la visita papal.

No obstante, hay una aclaración importante para quienes utilicen la herramienta: los datos publicados son declarados por cada prestador. La página funciona como un espacio de consulta y difusión, pero no permite realizar reservas ni efectuar pagos. Por ese motivo, quienes encuentren una alternativa de su interés deberán ponerse en contacto con el responsable correspondiente para conocer las condiciones y confirmar la disponibilidad.

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Pergamino también se prepara para la misa La visita de León XIV despierta una importante expectativa entre los fieles de Pergamino, donde son numerosos los vecinos que tienen previsto viajar a Luján para participar de la celebración del 11 de noviembre. Muchos se trasladarán mediante viajes organizados por comunidades parroquiales locales, mientras que otros emprenderán el recorrido por sus propios medios. Aunque todavía no hay una cifra definitiva, se estima que cientos de pergaminenses serán parte de la multitud que acompañará al Papa en esta jornada de especial significado para la Iglesia católica.

Para quienes proyectan asistir, la organización anticipada será fundamental, tanto para resolver el traslado como para evaluar las posibilidades de alojamiento o permanencia en la ciudad. En ese sentido, el nuevo portal municipal se presenta como una herramienta de consulta para conocer los servicios ofrecidos y planificar la visita con mayor información.