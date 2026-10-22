Arrecifes: Agustín Porta tuvo un gran debut en el Mundial de Karting en Italia

> Arrecifes: Agustín Porta tuvo un gran debut en el Mundial de Karting en Italia

Región

El piloto de Arrecifes, de 14 años, terminó séptimo entre 26 competidores en la primera manga de la IAME World Final, que se disputa en Viterbo.

Agustín Porta Rodríguez, el joven piloto de Arrecifes, tuvo un destacado comienzo en la IAME World Final de karting, que se desarrolla del 19 al 24 de octubre en Viterbo, Italia. Con apenas 14 años, terminó séptimo en la primera manga de la categoría S125 Junior y se convirtió en el mejor argentino ubicado en la competencia internacional.

Agustín Porta se destacó en su primera manga en Italia El representante de Arrecifes finalizó séptimo entre los 26 pilotos que participaron de la primera manga disputada este miércoles, resultado que le permitió sumar 32 puntos en el campeonato mundial.

Porta quedó por detrás de competidores de República Dominicana, India —con dos representantes—, Suiza, Francia e Italia. Su actuación lo posicionó como el argentino más destacado de esa instancia y marcó un auspicioso comienzo en una competencia que reúne a pilotos de distintos países.

El rendimiento cobra relevancia por el nivel de la prueba y la experiencia internacional que representa para el joven arrecifeño, que busca seguir avanzando frente a algunos de los principales exponentes de la especialidad.

El camino de Agustín Porta hasta la IAME World Final El piloto consiguió su clasificación al Mundial gracias a sus resultados en la IAME Series Argentina, certamen en el que también se encuentra clasificado para la Copa de Oro.

Porta integra el equipo Duhpraz, con el que compite habitualmente en el país. La participación en Italia representa un nuevo desafío en su trayectoria deportiva y la posibilidad de medirse con rivales de diferentes nacionalidades en uno de los encuentros más importantes del calendario internacional de karting.

Seguí leyendo Región Ramallo: una rueda se desprendió de un camión y provocó un choque entre tres vehículos en la Ruta 51

La IAME World Final se disputa en el Kartódromo de Viterbo, un circuito reconocido por sus instalaciones modernas y por recibir competencias de alto nivel de la disciplina.

Cuándo vuelve a correr Agustín Porta en el Mundial de Karting El comienzo de Porta en Italia mostró una evolución respecto de sus primeras salidas a pista. En el estreno, el arrecifeño había terminado en el puesto 20, mientras que en la segunda prueba cronometrada logró avanzar hasta la decimotercera posición.

La primera manga le permitió dar otro paso adelante y ubicarse entre los diez mejores de su categoría. El próximo compromiso será la segunda manga, prevista para la mañana de este jueves, en la que buscará continuar sumando puntos y sostener su buen rendimiento en el Mundial.