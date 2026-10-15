> San Pedro: Incendio en Papel Prensa, bomberos trabajaron durante dos horas y media para controlar el fuego

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El siniestro se produjo durante la madrugada de este miércoles en el octavo piso de la planta de San Pedro. Hubo daños en motores y bandejas de cables, aunque la máquina productora de papel habría sido menos afectada.

Un incendio afectó durante la madrugada de este miércoles un sector de la máquina de producción de papel de Papel Prensa, en San Pedro. El fuego demandó casi dos horas y media de trabajo coordinado entre Bomberos Voluntarios y el personal de emergencia de la fábrica. Los daños se concentraron principalmente en motores y bandejas de cableado eléctrico.

Cómo fue el operativo de bomberos en Papel Prensa El aviso ingresó al cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro cerca de las 3:00. Ante la emergencia, se dispuso la salida de una autobomba para intervenir en el establecimiento, donde el personal de planta y los bomberos de la propia empresa ya habían comenzado las tareas para controlar el incendio.

El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, Edgardo Epelde, brindó detalles del procedimiento en declaraciones al programa Equipo de Radio. Según explicó, al llegar al lugar, los efectivos encontraron el foco ígneo sobre la máquina que fabrica el papel, ubicada en el octavo piso de la planta.

Los bomberos de San Pedro se incorporaron al operativo y trabajaron junto con los equipos internos de emergencia, utilizando también la red contra incendios de la empresa. La intervención requirió una tarea coordinada debido a las características de las instalaciones y a la altura del sector afectado, situado a unos ocho o nueve metros.

Las tareas se extendieron durante aproximadamente dos horas y media de manera ininterrumpida, hasta que lograron extinguir las llamas.

Qué daños provocó el incendio en la máquina de producción De acuerdo con el primer balance transmitido a Epelde desde la empresa, el fuego afectó algunos motores y extensas bandejas que contienen el cableado eléctrico. En principio, la estructura principal de la máquina productora de papel habría sufrido daños menores en comparación con esos componentes.

El jefe de Bomberos explicó que el sector presenta particularidades que pueden dificultar las tareas de extinción. Allí se acumulan recortes de papel y se encuentran componentes industriales de grandes dimensiones vinculados con la elaboración y el corte de las bobinas, que pueden alcanzar unos diez metros de largo y entre dos y tres metros de diámetro.

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A esas condiciones se suma la elevada temperatura de la denominada capota, un sector del proceso productivo donde, según detalló Epelde, se trabaja a unos 90 grados. La presencia de instalaciones eléctricas y las características del entorno exigieron extremar las precauciones durante la intervención.

Pese a los daños registrados, la evaluación inicial indicaba que la máquina en sí no habría sido afectada de manera significativa. Sin embargo, el alcance definitivo de las consecuencias sobre los equipos y las instalaciones no había sido precisado.

Por qué la máquina no pudo detenerse de inmediato Uno de los aspectos particulares de la emergencia estuvo relacionado con el funcionamiento de la maquinaria industrial. Epelde explicó que detener por completo una instalación de estas características requiere un procedimiento progresivo, ya que no es posible interrumpir toda la operación de manera instantánea.

Por ese motivo, algunos sectores debieron detenerse mientras otros continuaron funcionando durante el incendio. La reducción de la velocidad y la parada de los distintos componentes deben realizarse de forma controlada para evitar inconvenientes operativos.

La situación obligó a los equipos de emergencia a trabajar teniendo en cuenta tanto la evolución del fuego como las condiciones del proceso productivo y las características de la instalación.