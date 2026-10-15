> El puerto de San Pedro carga 8.000 toneladas de poroto con destino a Venezuela

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El buque Eco Crossfire, de bandera liberiana y procedente de Brasil, arribó a la terminal portuaria para concretar una nueva operación de exportación de productos agropecuarios.

El puerto de San Pedro vuelve a registrar movimiento en su actividad agroexportadora con la llegada del buque Eco Crossfire, una embarcación de bandera liberiana que tiene previsto cargar aproximadamente 8.000 toneladas de poroto embolsado con destino a Venezuela. La operatoria se desarrolla en la cabecera del muelle local y forma parte del movimiento comercial que mantiene activa a la terminal marítima bonaerense.

El buque Eco Crossfire opera en el puerto de San Pedro La embarcación, que tiene una eslora de 179,90 metros, llegó procedente de Brasil y estimó su amarre para el 13 de octubre. Su ingreso a la terminal portuaria permitió avanzar con la preparación de una nueva carga destinada al mercado internacional.

El operativo contempla el embarque de unas 8.000 toneladas de poroto acondicionado en bolsas, una modalidad que requiere tareas de manipulación, traslado y estiba de la mercadería antes de completar su despacho por vía marítima.

La presencia del buque se suma a las operaciones que se desarrollan en el puerto de San Pedro, donde la infraestructura y la logística vinculadas al sector agropecuario tienen un papel importante en el movimiento de cargas destinadas a distintos mercados.

Una exportación de poroto con destino a Venezuela El cargamento tendrá como destino final Venezuela, lo que establece un nuevo vínculo comercial entre la producción agropecuaria movilizada desde la terminal sanpedrina y el mercado venezolano.

La operación prevé el traslado de un volumen cercano a las 8.000 toneladas, que serán transportadas en bolsas para facilitar su manipulación durante las distintas etapas del proceso de carga y descarga.

Este tipo de embarques requiere coordinación entre los responsables de la mercadería, los servicios portuarios y la tripulación del buque, con el objetivo de completar la carga y continuar posteriormente con el viaje hacia el destino previsto.

El movimiento agroexportador sostiene la actividad portuaria La llegada del Eco Crossfire se enmarca en la actividad comercial que mantiene el puerto de San Pedro, una terminal estratégica para el despacho de productos agropecuarios desde el norte de la provincia de Buenos Aires.

Cada operación de exportación implica la participación de distintos actores vinculados con el transporte, la logística, la estiba y los servicios necesarios para atender a las embarcaciones. En ese contexto, la carga de poroto representa una nueva intervención de la terminal en el circuito del comercio exterior.