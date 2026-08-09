Puerto de San Pedro: avanzan gestiones con la Provincia para mejorar la operatividad

Región

Autoridades del Consorcio de Gestión y del municipio se reunieron con funcionarios bonaerenses para fortalecer la logística y la competitividad del puerto.

Autoridades del municipio de San Pedro y del Consorcio de Gestión del Puerto mantuvieron una reunión de trabajo con el subsecretario de Puertos de la provincia de Buenos Aires, Juan Cruz Lucero, para avanzar en una agenda destinada a optimizar la operatividad de la terminal y fortalecer su rol estratégico para la economía regional.

Reunión clave para fortalecer el Puerto de San Pedro El encuentro se llevó a cabo este viernes en la ciudad de La Plata y contó con la participación del presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Carlos Casini, y del integrante del organismo Matías Franco, quienes expusieron ante las autoridades provinciales las principales necesidades y desafíos que enfrenta la terminal portuaria.

La reunión estuvo encabezada por el subsecretario de Puertos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cruz Lucero, con quien se analizaron distintos aspectos relacionados con el funcionamiento operativo del puerto y las acciones necesarias para optimizar su desempeño.

Buscan optimizar la logística y los procesos operativos Durante la jornada se trabajó en la articulación de criterios que permitan agilizar los procesos cotidianos de la terminal, mejorar la eficiencia logística y potenciar la capacidad operativa del puerto, un punto estratégico para el movimiento de cargas y la actividad económica del norte bonaerense.

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Las autoridades coincidieron en la necesidad de sostener un trabajo coordinado entre la Provincia y el Consorcio de Gestión para responder a las demandas del sector y acompañar el crecimiento de la actividad portuaria.

El puerto como motor del desarrollo productivo regional Desde ambas partes destacaron la importancia del Puerto de San Pedro como un actor clave para el desarrollo económico de la ciudad y su área de influencia. En ese sentido, remarcaron que el fortalecimiento de su infraestructura y de sus procesos operativos permitirá mejorar la competitividad, impulsar nuevas oportunidades de inversión y favorecer la generación de empleo en la región.