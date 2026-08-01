Puerto de San Pedro exporta más de 5.000 toneladas de porotos negros con destino a Venezuela

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El buque Scio Spirit carga 5.180 toneladas de porotos negros provenientes del NOA, en una operatoria que fortalece el comercio exterior desde el Puerto de San Pedro.

01 de agosto de 2026 a las 04:00 p. m.

01 de agosto de 2026 a las 04:00 p. m.

Puerto de San Pedro continúa consolidándose como un punto estratégico para las exportaciones argentinas. En esta oportunidad, el buque Scio Spirit arribó para cargar 5.180 toneladas de porotos negros con destino a Venezuela, en una operación que vincula la producción del Noroeste Argentino con la infraestructura portuaria bonaerense.

El Puerto de San Pedro fortalece las exportaciones agroindustriales La terminal portuaria de San Pedro volvió a ser escenario de una importante operación de comercio exterior con la llegada del Scio Spirit, un buque de bandera liberiana operado por la firma Multimodal Port.

La embarcación, procedente del puerto de Villa Constitución, realiza la carga de 5.180 toneladas de porotos negros embolsados en presentaciones de 50 kilogramos, mercadería que será enviada a Venezuela.

Este nuevo embarque reafirma el protagonismo del Puerto de San Pedro dentro de la logística exportadora nacional, facilitando la salida de productos agroindustriales hacia distintos mercados internacionales.

Cómo es el buque Scio Spirit que opera en San Pedro El Scio Spirit es un buque granelero (Bulk Carrier) construido en 2009. Cuenta con 179,90 metros de eslora y 28,40 metros de manga, características que le permiten operar en diferentes terminales de la Hidrovía Paraná-Paraguay y en puertos de distintas regiones del mundo.

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Durante el último año realizó escalas en puertos de relevancia internacional como Cotonú (Benín), Ravenna (Italia), Kakinada (India), Mongla (Bangladesh) y Port Louis (Mauricio), demostrando una intensa actividad dentro del comercio marítimo global.

Los porotos negros del NOA llegan a mercados internacionales La carga embarcada en San Pedro proviene principalmente de las provincias del Noroeste Argentino, con Salta como principal productora, además de Tucumán y Jujuy.

Luego de su procesamiento y acondicionamiento, los porotos negros son trasladados hasta el puerto bonaerense para su exportación en bolsas de 50 kilos, un formato ampliamente utilizado en diversos mercados internacionales.