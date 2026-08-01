Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

Puerto de San Pedro exporta más de 5.000 toneladas de porotos negros con destino a Venezuela

El buque Scio Spirit carga 5.180 toneladas de porotos negros provenientes del NOA, en una operatoria que fortalece el comercio exterior desde el Puerto de San Pedro.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
01 de agosto de 2026 a las 04:00 p. m.
Puerto de San Pedro exporta más de 5.000 toneladas de porotos negros con destino a Venezuela

Puerto de San Pedro continúa consolidándose como un punto estratégico para las exportaciones argentinas. En esta oportunidad, el buque Scio Spirit arribó para cargar 5.180 toneladas de porotos negros con destino a Venezuela, en una operación que vincula la producción del Noroeste Argentino con la infraestructura portuaria bonaerense.

El Puerto de San Pedro fortalece las exportaciones agroindustriales

La terminal portuaria de San Pedro volvió a ser escenario de una importante operación de comercio exterior con la llegada del Scio Spirit, un buque de bandera liberiana operado por la firma Multimodal Port.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

Una vecina de Rojas murió en un brutal accidente en la Autopista Córdoba-Rosario

31/7, 10:24 a. m.
Una vecina de Rojas murió en un brutal accidente en la Autopista Córdoba-Rosario
2

Ciclismo en Salto: una competencia terminó con golpes tras una polémica agresión en la pista

27/7, 04:03 p. m.
Ciclismo en Salto: una competencia terminó con golpes tras una polémica agresión en la pista
3

Ramallo: Hallaron un artefacto sospechoso en un camino rural y descartaron riesgo de explosión

30/7, 12:23 p. m.
Ramallo: Hallaron un artefacto sospechoso en un camino rural y descartaron riesgo de explosión
4

Rojas: Violenta pelea en la fiesta de La Delia, una joven fue agredida y crecen los interrogantes

1/8, 10:45 a. m.
Rojas: Violenta pelea en la fiesta de La Delia, una joven fue agredida y crecen los interrogantes
5

Licencia de conducir profesional: otorgaron una prórroga de 60 días para tramitarla tras el vencimiento

24/7, 03:39 p. m.
Licencia de conducir profesional: otorgaron una prórroga de 60 días para tramitarla tras el vencimiento

La embarcación, procedente del puerto de Villa Constitución, realiza la carga de 5.180 toneladas de porotos negros embolsados en presentaciones de 50 kilogramos, mercadería que será enviada a Venezuela.

Este nuevo embarque reafirma el protagonismo del Puerto de San Pedro dentro de la logística exportadora nacional, facilitando la salida de productos agroindustriales hacia distintos mercados internacionales.

Publicidad

Cómo es el buque Scio Spirit que opera en San Pedro

El Scio Spirit es un buque granelero (Bulk Carrier) construido en 2009. Cuenta con 179,90 metros de eslora y 28,40 metros de manga, características que le permiten operar en diferentes terminales de la Hidrovía Paraná-Paraguay y en puertos de distintas regiones del mundo.

Seguí leyendo

San Pedro recuperó más de 2.300 kilos de residuos electrónicos en su primera campaña municipal
Región

San Pedro recuperó más de 2.300 kilos de residuos electrónicos en su primera campaña municipal

Durante el último año realizó escalas en puertos de relevancia internacional como Cotonú (Benín), Ravenna (Italia), Kakinada (India), Mongla (Bangladesh) y Port Louis (Mauricio), demostrando una intensa actividad dentro del comercio marítimo global.

Publicidad

Los porotos negros del NOA llegan a mercados internacionales

La carga embarcada en San Pedro proviene principalmente de las provincias del Noroeste Argentino, con Salta como principal productora, además de Tucumán y Jujuy.

Luego de su procesamiento y acondicionamiento, los porotos negros son trasladados hasta el puerto bonaerense para su exportación en bolsas de 50 kilos, un formato ampliamente utilizado en diversos mercados internacionales.

Publicidad

La operatoria representa un importante movimiento logístico que conecta la producción agrícola del norte del país con la infraestructura portuaria de la provincia de Buenos Aires, fortaleciendo el papel del Puerto de San Pedro como un eslabón clave en la cadena del comercio exterior argentino y consolidando su crecimiento como terminal exportadora de referencia en la región.

San PedroproducciónPUERTO
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...