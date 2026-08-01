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San Pedro recuperó más de 2.300 kilos de residuos electrónicos en su primera campaña municipal

La iniciativa se desarrolló durante junio y julio y permitió recolectar 2.373,7 kilos de aparatos eléctricos y electrónicos para su tratamiento y reciclado.

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01 de agosto de 2026 a las 09:54 a. m.
San Pedro recuperó más de 2.300 kilos de residuos electrónicos en su primera campaña municipal

El Municipio de San Pedro finalizó con resultados positivos la primera campaña municipal de recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Durante los meses de junio y julio, vecinos de distintos puntos del distrito entregaron equipos en desuso, lo que permitió recuperar un total de 2.373,7 kilos de materiales para su reciclaje y tratamiento adecuado.

Recolección de residuos electrónicos en distintos puntos de San Pedro

La campaña fue impulsada por la Dirección de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, y se desarrolló en dos etapas para facilitar el acceso de los vecinos.

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En una primera instancia, se instalaron puestos de recepción en la ciudad cabecera, ubicados en las inmediaciones de la Escuela Normal, la Escuela Industrial, Plaza Constitución y el barrio San Javier. Luego, el operativo se trasladó a las localidades de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía, Pueblo Doyle y Vuelta de Obligado, ampliando la cobertura territorial de la propuesta.

Durante el último traslado logístico se enviaron 417,4 kilos correspondientes al material recolectado en las delegaciones del interior, completando así los 2.373,7 kilos reunidos a lo largo de toda la campaña.

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Los residuos fueron enviados a una planta habilitada para su tratamiento

Todos los aparatos recolectados fueron derivados a la Cooperativa TecnoRAEE, ubicada en Pilar y habilitada por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para realizar las tareas de clasificación, recuperación, reciclado y disposición final de los equipos que ya no pueden reutilizarse.

Entre los elementos recibidos hubo computadoras, teléfonos celulares, televisores, pequeños y grandes electrodomésticos, además de herramientas eléctricas, evitando que estos residuos sean descartados en basurales o espacios no autorizados, donde pueden generar un importante impacto ambiental.

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Destacan la participación de los vecinos en la campaña ambiental

Desde el Municipio remarcaron que el éxito de esta primera experiencia fue posible gracias al compromiso de la comunidad, que respondió de manera positiva a la convocatoria y colaboró con la correcta disposición de los residuos electrónicos.

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