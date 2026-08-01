Salto anunció la quinta Maratón por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

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La competencia se realizará el 22 de noviembre con distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros. La inscripción será gratuita desde octubre.

El Municipio de Salto confirmó la realización de la quinta edición de la Maratón por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El evento se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre y combinará actividad física, concientización social y participación comunitaria en una jornada abierta a toda la población.

Una maratón para promover la igualdad y la concientización La propuesta busca consolidarse como uno de los eventos deportivos y sociales más importantes del calendario local. Además de fomentar la práctica del deporte y los hábitos saludables, la iniciativa tiene como principal objetivo visibilizar la necesidad de prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, en el marco de una fecha de relevancia internacional.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora cada 25 de noviembre en todo el mundo y promueve acciones de sensibilización para enfrentar una problemática que continúa afectando a millones de personas. En ese contexto, la maratón representa un espacio de encuentro, reflexión y compromiso colectivo.

Desde el municipio destacaron que la organización es fruto del trabajo conjunto entre distintas áreas municipales, instituciones y vecinos, con el propósito de ofrecer una actividad segura, inclusiva y accesible para participantes de todas las edades.

Recorridos para todos los niveles de corredores La competencia ofrecerá cuatro distancias diferentes: 5, 10, 21 y 42 kilómetros. De esta manera, tanto quienes se inician en el running como los atletas con mayor experiencia podrán formar parte de la jornada.

La modalidad de 5 kilómetros estará orientada a corredores recreativos y personas que deseen sumarse a la propuesta de manera participativa, mientras que las pruebas de 10 y 21 kilómetros convocarán a deportistas con experiencia intermedia. El recorrido de 42 kilómetros, correspondiente a la distancia de maratón, será el principal desafío para los atletas de mayor preparación.

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Se espera que la competencia reúna participantes de Salto y de distintas localidades de la región, consolidando al evento como una cita deportiva que también favorece el movimiento turístico y comercial de la ciudad.

Inscripción gratuita y próximos detalles de la organización La Municipalidad informó que la inscripción será completamente gratuita y se habilitará durante el mes de octubre. En las próximas semanas se darán a conocer el reglamento oficial, los circuitos, los horarios de largada y los puntos de acreditación para los corredores.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas podrán comunicarse al teléfono 2474-67-6910, donde recibirán asesoramiento sobre la competencia y las futuras novedades de esta quinta edición.