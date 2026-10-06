El Puerto de San Pedro mantiene un intenso movimiento con exportaciones y tareas de dragado

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La terminal portuaria local registra operaciones con maíz, trigo, girasol, soja y porotos, mientras avanzan trabajos de dragado para sostener la actividad.

El Puerto de San Pedro atraviesa jornadas de intensa actividad con operaciones de exportación, movimiento de buques de gran porte y trabajos de mantenimiento. La terminal continúa despachando productos agroindustriales hacia distintos mercados internacionales, mientras las tareas de dragado buscan garantizar las condiciones necesarias para mantener la operatoria.

El Puerto de San Pedro sostiene las exportaciones agroindustriales En el sector del Elevador se encuentra operando el buque CL YINGNA HE, que completa la carga de 41.692 toneladas de maíz con destino a Vietnam. La operación forma parte del movimiento habitual de la terminal y representa una importante salida de producción agropecuaria de la región hacia el mercado internacional.

De manera simultánea, la draga TACCOLA desarrolla tareas de mantenimiento en la cabecera del puerto. Los trabajos tienen como objetivo preservar las condiciones náuticas necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones y permitir el ingreso y egreso de embarcaciones de gran porte.

La actividad portuaria adquiere especial relevancia en un contexto económico exigente para las economías regionales, debido al impacto que genera sobre distintos sectores vinculados directa e indirectamente con el comercio exterior.

Nuevos buques llegarán para cargar granos y productos agroindustriales Mientras se desarrollan las operaciones actuales, el buque BONA permanece en la rada principal a la espera de ingresar a muelle. Está previsto que cargue 31.750 toneladas de trigo con destino a Brasil.

El cronograma contempla además la llegada de nuevas embarcaciones. Entre ellas se encuentra el ISKANDAR, que tiene previsto embarcar 14.000 toneladas de maíz, 3.800 toneladas de girasol y 7.050 toneladas de soja, con destino final a Estados Unidos.

También está programada la operación del ECO CROSSFIRE, que cargará unas 8.000 toneladas de porotos destinados a Venezuela. De esta manera, el movimiento previsto incluye una diversidad de productos agroindustriales y destinos internacionales.

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En tanto, los buques ORTELIUS y GIOVANNI VENTURI permanecen fondeados en la rada operativa, a la espera de instrucciones relacionadas con las tareas de dragado que se desarrollan en el área.

La actividad del puerto impulsa el trabajo y la economía de San Pedro El movimiento de embarcaciones y cargas no se limita a la operatoria estrictamente portuaria. Cada exportación requiere la participación de transportistas, empresas de servicios, proveedores, trabajadores y distintos actores vinculados con la cadena logística.

Por ese motivo, desde la administración portuaria remarcaron la importancia de sostener un flujo constante de operaciones. La actividad contribuye a dinamizar la economía de San Pedro y de una amplia zona productiva vinculada con la generación y comercialización de granos y otros productos agroindustriales.

En un escenario marcado por dificultades para las economías regionales, mantener la capacidad operativa del puerto aparece como un factor estratégico para continuar captando cargas y fortalecer la infraestructura destinada al comercio exterior.