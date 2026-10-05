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El Puerto de San Pedro cargó más de 41 mil toneladas de maíz con destino a Vietnam

El buque CL YINGNA HE, de bandera liberiana, arribó desde Sudáfrica y operó en el muelle del Elevador para cargar maíz.

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05 de octubre de 2026 a las 09:18 a. m.
El buque CL YINGNA HE realizó la carga en el muelle del Elevador y transportará el cereal desde San Pedro hacia el mercado de Vietnam.
Foto: Puerto San Pedro

Un nuevo movimiento de cargas volvió a tener como escenario al Puerto de San Pedro, donde el buque CL YINGNA HE, de bandera liberiana, realizó una operación de carga de aproximadamente 41.692 toneladas de maíz. La embarcación arribó procedente de Sudáfrica y, una vez finalizadas las tareas, tendrá como destino Vietnam.

Un buque de casi 200 metros operó en el Puerto de San Pedro

La actividad portuaria tuvo como protagonista al CL YINGNA HE, una embarcación de gran porte que llegó al puerto bonaerense procedente de Ngqura, Sudáfrica. El buque, que cuenta con bandera de Liberia, tiene una eslora de 199,99 metros y desarrolló sus operaciones en el muelle del Elevador.

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Durante su permanencia en el Puerto de San Pedro se concretó la carga de aproximadamente 41.692 toneladas de maíz, en una nueva operación vinculada con el movimiento de productos agroindustriales destinados al mercado internacional.

La llegada de embarcaciones de estas características forma parte de la dinámica habitual de la actividad portuaria de San Pedro, que permite canalizar producción de origen agropecuario hacia distintos destinos del mundo.

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Más de 41 mil toneladas de maíz con destino internacional

La carga realizada por el CL YINGNA HE representa un volumen significativo de maíz movilizado desde la terminal portuaria sampedrina. En total, se estima que fueron embarcadas unas 41.692 toneladas del cereal, que continuarán su recorrido por vía marítima una vez concluida la operación.

El destino final de la mercadería será Vietnam, uno de los mercados internacionales hacia los cuales se dirige parte de la producción agroindustrial que sale de los puertos argentinos.

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De esta manera, el movimiento registrado en San Pedro vuelve a mostrar la importancia de la infraestructura portuaria para la salida de productos vinculados con el campo y su posterior comercialización en el exterior.

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La operatoria también refleja el vínculo existente entre la producción agropecuaria argentina y el comercio internacional, en un circuito que conecta las zonas productivas con terminales portuarias y, desde allí, con diferentes mercados internacionales.

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El movimiento portuario y el vínculo con la producción agropecuaria

El Puerto de San Pedro constituye uno de los puntos de salida de cargas de la región y su actividad está estrechamente relacionada con la producción agrícola. La llegada de buques de gran porte permite concretar operaciones de exportación que involucran importantes volúmenes de granos.

En este caso, el CL YINGNA HE llegó desde Ngqura, en Sudáfrica, para realizar la carga de maíz en el muelle del Elevador. Luego de completar la operación, la embarcación continuará su recorrido marítimo hacia Vietnam.

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El movimiento vuelve a poner en primer plano el rol de San Pedro dentro de la logística de exportación de productos agropecuarios. Cada operación requiere la coordinación de distintas etapas, desde el ingreso de la mercadería hasta su carga en el buque y posterior traslado hacia el destino internacional.

Con sus casi 200 metros de eslora, el CL YINGNA HE protagonizó una de las operaciones de carga registradas en el puerto, movilizando más de 41 mil toneladas de maíz que tendrán como destino final el mercado vietnamita.

La actividad portuaria representa así un eslabón clave para la comercialización externa de la producción agropecuaria y mantiene a San Pedro integrado a las rutas marítimas que conectan la región con distintos puntos del mundo.

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