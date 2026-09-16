San Pedro: Una cautelar frenó la instalación de una arenera en el puerto

> San Pedro: Una cautelar frenó la instalación de una arenera en el puerto

Región

La Justicia suspendió las obras de Silos Areneros Buenos Aires tras un planteo de San Pedro Arenas sobre el permiso portuario.

El proyecto para instalar a Silos Areneros Buenos Aires S.A.I.C. en un predio de 16.500 metros cuadrados del puerto de San Pedro quedó suspendido por una medida precautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de San Nicolás, tras una presentación de la firma local San Pedro Arenas.

La Justicia suspendió las obras en el predio portuario La resolución fue dictada por la jueza María Isabel Fulgheri y establece la suspensión de toda obra, instalación, montaje, tarea preparatoria, labor de explotación o acto de ocupación por parte de Silos Areneros Buenos Aires en el sector involucrado.

La medida fue adoptada a partir de una acción promovida por San Pedro Arenas S.A., empresa que cuestionó la legitimidad del permiso de uso oneroso otorgado por el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro.

El planteo judicial se produjo luego de que la firma local presentara ante el organismo portuario un recurso administrativo de revocatoria, mediante el cual solicitó la nulidad absoluta de la resolución que habilitó el uso del inmueble.

San Pedro Arenas cuestionó el procedimiento de adjudicación Uno de los principales argumentos expuestos por San Pedro Arenas está relacionado con los tiempos del procedimiento. Según la presentación, el directorio del Consorcio de Gestión habría aprobado la concesión y entregado la tenencia del inmueble antes de que finalizara el plazo de 90 días corridos previsto para la recepción de propuestas.

La convocatoria pública había sido publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires entre el 22 y el 28 de abril de 2026, mientras que el plazo para presentar propuestas vencía el 27 de julio.

Sin embargo, la empresa denunciante sostiene que tomó conocimiento del otorgamiento del permiso el 13 de julio, cuando observó movimientos y trabajos en el predio portuario. Días antes, el 29 de junio, San Pedro Arenas había formalizado su interés en participar del proceso, cuando todavía se encontraba vigente el período establecido para la presentación de propuestas.

Desde la perspectiva de la firma sampedrina, esta situación habría impedido una comparación entre las distintas alternativas y afectado las condiciones de igualdad y competencia previstas para el procedimiento.

También cuestionaron controles previos y pidieron la nulidad El recurso administrativo sostiene que existirían presuntos vicios en el procedimiento, en la causa y en la motivación del acto administrativo mediante el cual se otorgó el permiso.

Entre los cuestionamientos planteados figura la presunta omisión de etapas consideradas esenciales, entre ellas la evaluación plural de las propuestas y la intervención previa de organismos provinciales de control y asesoramiento legal, como la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

En ese marco, San Pedro Arenas solicitó que se suspendieran preventivamente los efectos del permiso y que se paralizaran las obras y actividades previstas en el predio hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Además, copias de la presentación fueron remitidas a dependencias provinciales vinculadas con el asesoramiento jurídico para su conocimiento y eventual intervención, en el marco de las normas que regulan el funcionamiento de los entes portuarios bonaerenses.