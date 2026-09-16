> Ramallo: Nuevo robo en Comirsa, sustrajeron cables de un frigorífico de pollos

Región

El hecho ocurrió durante el día en el Parque Industrial Comirsa II y afectó el tendido eléctrico perimetral y la garita de vigilancia del establecimiento.

Un nuevo robo generó preocupación en la ciudad de Ramallo luego de que delincuentes ingresaran durante el día al predio de un frigorífico de pollos ubicado en el Parque Industrial Comirsa II. Los autores sustrajeron cables de la instalación eléctrica perimetral y de la garita utilizada por el personal de vigilancia, provocando daños en la infraestructura.

Robo de cables en un frigorífico de Comirsa II De acuerdo con la información recabada, los delincuentes cortaron y se llevaron cables correspondientes al tendido eléctrico que recorre el perímetro del predio. La maniobra provocó daños en la infraestructura y afectó el suministro eléctrico en algunos sectores de la planta.

El robo también alcanzó la instalación eléctrica de la garita utilizada por el personal de vigilancia. De esta manera, además del material sustraído, el establecimiento sufrió daños sobre sectores vinculados directamente con su funcionamiento y seguridad.

Investigan cómo ingresaron al predio industrial El episodio llamó particularmente la atención porque el establecimiento contaba con seguridad privada al momento del hecho. Sin embargo, hasta el momento no se logró identificar a los responsables.

La investigación busca determinar por dónde ingresaron al predio, cómo concretaron el robo y de qué manera retiraron los cables. En ese sentido, los registros de las cámaras de seguridad y otros elementos podrían resultar claves para reconstruir la secuencia.

Seguí leyendo Zárate Zárate: Federico Pérez Ponsa debuta hoy con Argentina en la Olimpiada de Ajedrez de Uzbekistán

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas y las actuaciones continúan para intentar establecer la identidad de los autores.

Preocupación por los robos en Ramallo El hecho ocurrido en Comirsa II se suma a otros episodios delictivos registrados durante las últimas jornadas en distintos sectores de Ramallo, situación que mantiene la preocupación entre vecinos, comerciantes y empresas.

En el caso de los establecimientos industriales, el robo de cables y otros materiales no solo representa una pérdida económica. También puede generar daños en instalaciones, interrupciones en la actividad y dificultades para mantener operativos los distintos sectores de una planta.