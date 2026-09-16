Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

Ramallo: Nuevo robo en Comirsa, sustrajeron cables de un frigorífico de pollos

El hecho ocurrió durante el día en el Parque Industrial Comirsa II y afectó el tendido eléctrico perimetral y la garita de vigilancia del establecimiento.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
16 de septiembre de 2026 a las 03:00 p. m.
Delincuentes ingresaron al predio del frigorífico de pollos Mark y sustrajeron cables del tendido eléctrico perimetral. El hecho ocurrió durante el día y generó preocupación por las condiciones de seguridad en el Parque Industrial Comirsa II.
Foto: lavozderamallo.com.ar

Un nuevo robo generó preocupación en la ciudad de Ramallo luego de que delincuentes ingresaran durante el día al predio de un frigorífico de pollos ubicado en el Parque Industrial Comirsa II. Los autores sustrajeron cables de la instalación eléctrica perimetral y de la garita utilizada por el personal de vigilancia, provocando daños en la infraestructura.

Robo de cables en un frigorífico de Comirsa II

De acuerdo con la información recabada, los delincuentes cortaron y se llevaron cables correspondientes al tendido eléctrico que recorre el perímetro del predio. La maniobra provocó daños en la infraestructura y afectó el suministro eléctrico en algunos sectores de la planta.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

Inseguridad en Ramallo: asaltaron al juez Villafuerte Ruzo en su casa de Estancia Estrella Federal

14/9, 04:30 p. m.
Inseguridad en Ramallo: asaltaron al juez Villafuerte Ruzo en su casa de Estancia Estrella Federal
2

San Pedro: Detectaron antiguos recorridos del río Arrecifes mediante imágenes satelitales

10/9, 02:30 p. m.
San Pedro: Detectaron antiguos recorridos del río Arrecifes mediante imágenes satelitales
3

Capitán Sarmiento: Granja Tres Arroyos pidió el concurso preventivo, preocupación por los puestos de trabajo

16/9, 11:20 a. m.
Capitán Sarmiento: Granja Tres Arroyos pidió el concurso preventivo, preocupación por los puestos de trabajo
4

San Antonio de Areco:Ruta 41, el asfalto está cada vez más cerca en la nueva traza

10/9, 11:51 a. m.
San Antonio de Areco:Ruta 41, el asfalto está cada vez más cerca en la nueva traza
5

La crisis de ArreBeef preocupa a Ramallo por el impacto laboral en Pérez Millán

11/9, 10:22 a. m.
La crisis de ArreBeef preocupa a Ramallo por el impacto laboral en Pérez Millán

El robo también alcanzó la instalación eléctrica de la garita utilizada por el personal de vigilancia. De esta manera, además del material sustraído, el establecimiento sufrió daños sobre sectores vinculados directamente con su funcionamiento y seguridad.

Investigan cómo ingresaron al predio industrial

El episodio llamó particularmente la atención porque el establecimiento contaba con seguridad privada al momento del hecho. Sin embargo, hasta el momento no se logró identificar a los responsables.

Publicidad

La investigación busca determinar por dónde ingresaron al predio, cómo concretaron el robo y de qué manera retiraron los cables. En ese sentido, los registros de las cámaras de seguridad y otros elementos podrían resultar claves para reconstruir la secuencia.

Seguí leyendo

Zárate: Federico Pérez Ponsa debuta hoy con Argentina en la Olimpiada de Ajedrez de Uzbekistán
Zárate

Zárate: Federico Pérez Ponsa debuta hoy con Argentina en la Olimpiada de Ajedrez de Uzbekistán

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas y las actuaciones continúan para intentar establecer la identidad de los autores.

Publicidad

Preocupación por los robos en Ramallo

El hecho ocurrido en Comirsa II se suma a otros episodios delictivos registrados durante las últimas jornadas en distintos sectores de Ramallo, situación que mantiene la preocupación entre vecinos, comerciantes y empresas.

En el caso de los establecimientos industriales, el robo de cables y otros materiales no solo representa una pérdida económica. También puede generar daños en instalaciones, interrupciones en la actividad y dificultades para mantener operativos los distintos sectores de una planta.

Publicidad

La sucesión de hechos volvió a instalar la preocupación por las condiciones de prevención y seguridad en el Parque Industrial Comirsa II y en otros puntos del partido de Ramallo.

RamalloRoboCiudad
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...