Familias TGD Padres TEA San Pedro celebró cuatro años promoviendo inclusión y nuevas ordenanzas

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La agrupación destacó su trabajo en concienciación sobre autismo, accesibilidad e impulso de proyectos que fortalecen la inclusión en San Pedro.

La organización Familias TGD Padres TEA San Pedro Red Federal celebró su cuarto aniversario destacando el trabajo desarrollado desde 2022 en favor de las personas con autismo y otras neurodivergencias. Durante este tiempo impulsó proyectos, ordenanzas y acciones de concienciación para promover una comunidad más inclusiva y accesible.

Cuatro años de trabajo por la inclusión en San Pedro La agrupación conmemoró este 7 de agosto cuatro años de actividad comunitaria, consolidándose como un espacio de acompañamiento para familias y de promoción de derechos de personas con condición del espectro autista y otras neurodivergencias.

Desde su creación, el 7 de agosto de 2022, forma parte de la Red de Familias TEA Nodos Bonaerenses A.C. y de la Red Federal, articulando acciones de sensibilización y presentando iniciativas para fortalecer la inclusión en el ámbito local.

Ordenanzas y leyes impulsadas para mejorar la accesibilidad Entre los principales logros alcanzados figura la adhesión del Municipio de San Pedro a la Ley Provincial N° 15.035 y a la Ley Nacional N° 27.043 sobre el abordaje integral e interdisciplinario del autismo, mediante la Ordenanza Municipal N° 6590, aprobada por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante.

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La organización también promovió la adhesión a la Ley Provincial N° 15.406, que prohíbe la venta y el uso de pirotecnia de alto impacto sonoro, además de acompañar la creación del programa municipal "San Pedro TEAcompaña", orientado a fortalecer políticas públicas de inclusión.

Nuevos proyectos para fortalecer los derechos de las personas neurodivergentes Durante estos cuatro años, Familias TGD Padres TEA San Pedro impulsó además propuestas como la capacitación obligatoria para docentes y personal no docente, la visibilización del TDA/TDAH, la implementación de la iniciativa "Mi Tarjeta Azul" para facilitar el acceso prioritario a distintos servicios, la creación de espacios de calma y regulación sensorial y un proyecto de cine distendido.