Ramallo: una rueda se desprendió de un camión y provocó un choque entre tres vehículos en la Ruta 51

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Una mujer y dos menores de 4 y 10 años fueron trasladados al Hospital José María Gomendio de Ramallo con lesiones leves tras el accidente ocurrido en el kilómetro 15.

21 de octubre de 2026 a las 11:00 a. m.

21 de octubre de 2026 a las 11:00 a. m.

Un accidente de tránsito que involucró a dos camiones y una camioneta se registró este lunes en la ruta provincial 51, en el tramo que conecta Ramallo con Arrecifes. Según las primeras pericias, una rueda se desprendió de uno de los vehículos de carga, impactó contra otro camión y terminó alcanzando a una Renault Kangoo en la que viajaban una mujer y dos menores.

Cómo ocurrió el choque en la ruta provincial 51 El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 15 de la ruta provincial 51, cuando los tres vehículos circulaban en el mismo sentido, hacia Arrecifes.

De acuerdo con las primeras actuaciones, un camión Mercedes-Benz, conducido por un hombre de 27 años, sufrió el desprendimiento de una de sus ruedas mientras transitaba por el corredor provincial.

El neumático impactó inicialmente contra un camión Scania G420 que circulaba detrás, al mando de un hombre de 58 años. Posteriormente, la rueda alcanzó a una camioneta Renault Kangoo, que también se desplazaba en la misma dirección.

La secuencia provocó un choque que involucró a los tres vehículos y motivó la intervención de las autoridades para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Una mujer y dos menores fueron trasladados al hospital de Ramallo Como consecuencia del impacto, la conductora de la Renault Kangoo, de 38 años, y los dos menores que viajaban con ella, de 4 y 10 años, fueron trasladados al Hospital José María Gomendio de Ramallo.

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Los tres recibieron atención médica y, según la información disponible, presentaban lesiones leves. Afortunadamente, el episodio no dejó consecuencias de mayor gravedad entre las personas involucradas.

Los conductores de los dos camiones fueron identificados como parte de las actuaciones correspondientes. La mecánica del accidente y las condiciones en las que se produjo el desprendimiento de la rueda forman parte de los aspectos que deberán ser analizados.

Investigan las causas del accidente en la ruta 51 En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 del Departamento Judicial de San Nicolás, que deberá avanzar con las medidas necesarias para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Las primeras pericias apuntan al desprendimiento de la rueda del camión Mercedes-Benz como el hecho que desencadenó la colisión. Sin embargo, serán las actuaciones judiciales y los elementos reunidos durante la investigación los que permitirán establecer con precisión las circunstancias del episodio.