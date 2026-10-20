> Ramallo: La Federación Agraria propone reformar el mantenimiento de los caminos rurales

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La entidad presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para garantizar fondos específicos y continuidad en las tareas. Advierten que hay caminos sin mantenimiento desde hace ocho años.

El mantenimiento de los caminos rurales volvió a instalarse en la agenda política de Ramallo. La Federación Agraria Argentina, filial Villa Ramallo, presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto para reformar el sistema de conservación de la red vial, con el objetivo de asegurar recursos específicos, mejorar la organización de los trabajos y dar respuestas a los productores agropecuarios.

La Federación Agraria propone tomar como modelo a Pergamino La iniciativa fue presentada durante la sesión del Concejo Deliberante del jueves por representantes de la Federación Agraria Argentina, filial Villa Ramallo. Gustavo Repetto, secretario de la entidad, y Miguel Catini, tesorero, expusieron la necesidad de revisar el esquema vigente y avanzar hacia un sistema que garantice el mantenimiento sostenido de los caminos rurales.

La propuesta toma como referencia el modelo implementado en Pergamino, donde una parte de los recursos recaudados tiene una afectación específica para la red vial y los productores participan en la organización de las tareas mediante consorcios rurales.

“Si funciona en Pergamino, creemos que debería funcionar en Ramallo”, sostuvo Repetto al explicar los fundamentos del proyecto.

Según detalló el dirigente, el esquema pergaminense contempla destinar el 55% de la red vial y el 12% del impuesto inmobiliario rural a un fondo específico, además de los recursos provenientes de la Ley Provincial 13.010.

Para la Federación Agraria, el punto central es establecer mecanismos que aseguren que el dinero recaudado se utilice efectivamente en la conservación de los caminos. La propuesta busca que los fondos tengan un destino definido y que su administración permita planificar las intervenciones de manera más ordenada.

Caminos rurales de Ramallo: denuncian hasta ocho años sin mantenimiento Durante la presentación, los representantes de la entidad describieron las dificultades que enfrentan los productores por el deterioro de la red vial rural. Catini advirtió que existen caminos que llevan entre siete y ocho años sin recibir trabajos de mantenimiento.

“Hay caminos que en 7 u 8 años no se tocaron”, señaló el tesorero, al plantear los problemas que genera la falta de respuestas sostenidas para quienes necesitan trasladar su producción y mantener la actividad agropecuaria.

Los dirigentes también cuestionaron la discontinuidad de las tareas municipales. Según Repetto, los trabajos suelen concentrarse durante algunos meses y luego quedan interrumpidos durante períodos prolongados.

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“En todas las gestiones son espasmos: tres o cuatro meses bien y después se abandona siete u ocho meses”, afirmó.

Desde la entidad sostienen que la conservación de los caminos requiere una planificación permanente y no intervenciones aisladas. En ese sentido, consideran que la creación de un fondo específico y la participación de los productores en la administración de los recursos podrían contribuir a mejorar la eficiencia del sistema.

Además de los problemas de transitabilidad, señalaron deficiencias en los desagües y falta de alcantarillas, dos cuestiones que pueden agravar las dificultades cuando se registran precipitaciones intensas.

La preocupación por las lluvias y la próxima campaña agrícola La situación de los caminos genera especial preocupación ante las previsiones de lluvias para noviembre y diciembre, un período clave para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Las dificultades para circular pueden complicar el traslado de insumos, el movimiento de maquinaria y la salida de la producción.

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Otro de los puntos planteados por la Federación Agraria es la relación entre las tasas que pagan los productores y los servicios que reciben. Los dirigentes advirtieron que la falta de mantenimiento visible puede generar cuestionamientos entre los contribuyentes cuando no encuentran una contraprestación concreta por los recursos aportados.

Por ese motivo, Repetto remarcó que la afectación específica del dinero resulta indispensable para que una eventual reforma tenga resultados. “Es un tema puntual, el más importante, el de la afectación de esos recursos. Sin eso, no creo que funcione, va a ser más de lo mismo”, expresó.

El proyecto quedó sujeto al análisis del Concejo Deliberante. Desde la entidad agraria manifestaron su disposición a debatir modificaciones y alternativas de financiamiento para alcanzar una propuesta que responda a las necesidades del sector.