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Ramallo: Vuelco en la Ruta 9, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud

El accidente ocurrió durante la mañana del martes, a la altura del kilómetro 189 de la Ruta 9, en jurisdicción de Ramallo. Los ocupantes sufrieron heridas leves.

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14 de octubre de 2026 a las 10:57 a. m.
El siniestro ocurrió alrededor de las 6:46, cuando, por causas que no fueron informadas, el vehículo de color gris perdió el control, salió de la calzada y terminó volcado a un costado de la ruta.
Foto: ramallociudad.com.ar

Un automóvil Peugeot 308 despistó y volcó durante la mañana de este martes 13 de octubre en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 189, en sentido descendente, dentro del partido de Ramallo. Como consecuencia del siniestro vial, tres personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas en ambulancia a un centro de salud de la ciudad para recibir atención médica.

Cómo ocurrió el vuelco en la Ruta 9

El accidente se registró alrededor de las 6:46, cuando el vehículo, un Peugeot 308 de color gris, perdió el control por motivos que no fueron informados oficialmente.

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Tras despistarse, el automóvil salió de la calzada y terminó volcado a un costado de la ruta. La posición en la que quedó el rodado motivó la intervención de los servicios de emergencia para asistir a las personas que viajaban en su interior.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo.

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Tres personas heridas fueron trasladadas a Ramallo

Luego del siniestro, los equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar asistencia a los ocupantes del automóvil. Según la información disponible, las tres personas presentaban heridas leves.

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Debido a las lesiones sufridas, fueron trasladadas en ambulancia a un centro de salud de Ramallo, donde recibieron atención médica. No se difundieron datos sobre sus identidades ni sobre su evolución posterior.

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Investigan las causas del accidente en el kilómetro 189

El vuelco se produjo en un tramo de la Ruta Nacional 9 que atraviesa el partido de Ramallo y generó la intervención de los equipos de asistencia.

Por el momento, no se informaron las causas que originaron el despiste ni se brindaron detalles adicionales sobre la mecánica del accidente. Las circunstancias del hecho permanecen sin esclarecerse a partir de la información difundida hasta el momento.

RamalloRuta 9VUELCO
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