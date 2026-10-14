Ramallo: Vuelco en la Ruta 9, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud

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El accidente ocurrió durante la mañana del martes, a la altura del kilómetro 189 de la Ruta 9, en jurisdicción de Ramallo. Los ocupantes sufrieron heridas leves.

14 de octubre de 2026 a las 10:57 a. m.

14 de octubre de 2026 a las 10:57 a. m.

Un automóvil Peugeot 308 despistó y volcó durante la mañana de este martes 13 de octubre en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 189, en sentido descendente, dentro del partido de Ramallo. Como consecuencia del siniestro vial, tres personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas en ambulancia a un centro de salud de la ciudad para recibir atención médica.

Cómo ocurrió el vuelco en la Ruta 9 El accidente se registró alrededor de las 6:46, cuando el vehículo, un Peugeot 308 de color gris, perdió el control por motivos que no fueron informados oficialmente.

Tras despistarse, el automóvil salió de la calzada y terminó volcado a un costado de la ruta. La posición en la que quedó el rodado motivó la intervención de los servicios de emergencia para asistir a las personas que viajaban en su interior.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo.

Tres personas heridas fueron trasladadas a Ramallo Luego del siniestro, los equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar asistencia a los ocupantes del automóvil. Según la información disponible, las tres personas presentaban heridas leves.

Debido a las lesiones sufridas, fueron trasladadas en ambulancia a un centro de salud de Ramallo, donde recibieron atención médica. No se difundieron datos sobre sus identidades ni sobre su evolución posterior.

Investigan las causas del accidente en el kilómetro 189 El vuelco se produjo en un tramo de la Ruta Nacional 9 que atraviesa el partido de Ramallo y generó la intervención de los equipos de asistencia.