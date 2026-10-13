> Ramallo: Hospital Gomendio, el trabajo del Servicio de Hemoterapia para garantizar cada transfusión

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El equipo del Hospital Gomendio realiza gestiones y traslados para conseguir componentes sanguíneos esenciales y garantizar la atención de los pacientes.

El Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal José María Gomendio de Ramallo cumple una tarea fundamental para la atención sanitaria, con gestiones y traslados a otras ciudades para conseguir plaquetas, plasma fresco congelado y otros componentes sanguíneos necesarios para responder a las distintas demandas médicas.

El trabajo del Servicio de Hemoterapia para conseguir componentes sanguíneos Desde el Hospital Gomendio destacaron la labor cotidiana del personal de Hemoterapia, que va más allá de las tareas que se realizan dentro del establecimiento. El equipo debe coordinar gestiones y traslados para obtener componentes sanguíneos indispensables para determinados tratamientos.

La disponibilidad de plaquetas, plasma fresco congelado y otros recursos resulta fundamental para atender las necesidades de los pacientes que requieren transfusiones. Por eso, cada coordinación y cada viaje forman parte de un trabajo que exige compromiso, responsabilidad y organización.

Una tarea esencial para la atención de los pacientes en Ramallo Desde la institución remarcaron que muchas de estas acciones transcurren lejos de la mirada pública, aunque representan un aporte indispensable para el funcionamiento del sistema de salud.

El esfuerzo del personal permite gestionar los recursos necesarios para acompañar a los pacientes y dar respuesta a diferentes situaciones médicas. A través de un video institucional, el hospital invitó a la comunidad a conocer parte de esta labor y reconocer el compromiso de quienes trabajan diariamente en el servicio.

Donación voluntaria de sangre: un gesto solidario que salva vidas En el mismo mensaje, el Hospital Gomendio recordó la importancia de la donación voluntaria de sangre para mantener las reservas y contar con los recursos necesarios cuando un paciente los necesita.

La institución difundió una consigna para promover la participación de los vecinos: la sangre no se fabrica, se dona. La donación es un acto solidario fundamental para sostener la disponibilidad de sangre y sus componentes, indispensables para numerosas prácticas médicas.