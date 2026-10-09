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Ramallo: Triple choque en la Ruta 51, dos conductores fueron hospitalizados

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 7 de la Ruta 51 y tuvo como protagonistas a un Fiat Palio, una Renault Kangoo y un Ford Fiesta. Dos conductores fueron trasladados al Hospital Gomendio con lesiones leves.

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09 de octubre de 2026 a las 10:42 a. m.
Por causas que son materia de investigación, colisionaron un Fiat Palio, conducido por un hombre de 62 años; una Renault Kangoo, al mando de un hombre de 46 años; y un Ford Fiesta, conducido por un joven de 23 años.
Foto: metafm.com.ar

Un choque múltiple que involucró a tres vehículos se registró este jueves en el kilómetro 7 de la Ruta Provincial 51, en jurisdicción de Ramallo. Tras el accidente, dos de los conductores debieron ser trasladados al Hospital Gomendio para recibir atención médica, debido a que presentaban lesiones de carácter leve. Por el momento, las causas que originaron el siniestro no fueron establecidas.

Triple choque en la Ruta 51: qué vehículos estuvieron involucrados

De acuerdo con la información conocida sobre el hecho, personal policial de Ramallo recibió un alerta por un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 51. Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que en el episodio habían participado tres rodados que circulaban por ese sector de la traza provincial.

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Los vehículos involucrados fueron un Fiat Palio, conducido por un hombre de 62 años; una Renault Kangoo, al mando de un hombre de 46 años; y un Ford Fiesta, en el que viajaba un joven de 23 años.

La intervención policial permitió identificar a los conductores de los rodados involucrados y establecer que dos de ellos necesitaban asistencia médica. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la mecánica del choque ni sobre las circunstancias previas que llevaron a que los tres vehículos quedaran involucrados en el mismo episodio.

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Dos conductores fueron trasladados al Hospital Gomendio

Como consecuencia del accidente, los conductores de la Renault Kangoo y del Ford Fiesta fueron trasladados al Hospital Gomendio de Ramallo para ser examinados por el personal médico.

Según la información disponible, ambos presentaban lesiones leves. El traslado se realizó con el objetivo de que recibieran la atención correspondiente y se evaluara su estado de salud luego del impacto.

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En tanto, el conductor del Fiat Palio, de 62 años, también fue identificado entre las personas involucradas en el siniestro. No se difundieron mayores precisiones sobre su estado ni sobre posibles daños materiales en los vehículos.

Investigan las causas del accidente en Ramallo

Las circunstancias que provocaron el triple choque todavía no fueron determinadas. Por ese motivo, será necesario avanzar con las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el accidente en el kilómetro 7 de la Ruta Provincial 51.

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En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, que deberá continuar con las diligencias para esclarecer lo sucedido.

El episodio vuelve a poner la atención sobre la circulación en las rutas de la región, aunque por el momento no se difundieron elementos que permitan establecer si el choque estuvo relacionado con una maniobra particular, las condiciones de la calzada o algún otro factor.

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La investigación continuará para reconstruir la secuencia del hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión entre los tres vehículos.

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