Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

Ramallo: Más de 200 docentes participaron de un encuentro regional sobre ESI, salud y derechos

La jornada reunió a docentes e inspectores de la Región 12 en el Centro Universitario José Orlando Gaeto, con autoridades de Educación y Salud bonaerenses.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
07 de octubre de 2026 a las 10:48 a. m.
La jornada fue encabezada por Mirta Marina, directora de ESI de la provincia de Buenos Aires, y contó con la participación de referentes regionales de ESI, quienes estuvieron a cargo de presentar los motivos y antecedentes del encuentro.
Foto: ramallociudad.com.ar

Más de 200 docentes e inspectores de la Región 12 participaron de un encuentro regional sobre Educación Sexual Integral (ESI), salud y derechos que se desarrolló en el Centro Universitario José Orlando Gaeto de Ramallo. La jornada contó con autoridades provinciales de las áreas de Educación y Salud.

Un encuentro regional sobre Educación Sexual Integral

La actividad, denominada “ESI, Salud y Derechos en Diálogo”, fue encabezada por Mirta Marina, directora de ESI de la provincia de Buenos Aires, junto con referentes regionales del área, quienes presentaron los motivos y antecedentes que dieron lugar a la jornada.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

¡Alerta jubilados! Advierten por una nueva estafa que utiliza los nombres del IPS y el IOMA

5/10, 02:45 p. m.
¡Alerta jubilados! Advierten por una nueva estafa que utiliza los nombres del IPS y el IOMA
2

Ramallo difundió recomendaciones ante la presencia de víboras yarará

3/10, 03:14 p. m.
Ramallo difundió recomendaciones ante la presencia de víboras yarará
3

Arrecifes: Preocupación por Lucas Pons en Nepal tras la avalancha que dejó muertos y desaparecidos

2/10, 01:00 p. m.
Arrecifes: Preocupación por Lucas Pons en Nepal tras la avalancha que dejó muertos y desaparecidos
4

Volvió el colectivo entre San Pedro, San Nicolás y Zárate: horarios y tarifas

25/9, 06:00 p. m.
Volvió el colectivo entre San Pedro, San Nicolás y Zárate: horarios y tarifas
5

Arrecifes: Identificaron al joven de 29 años que murió en un accidente en moto en la ruta 51

27/9, 10:11 a. m.
Arrecifes: Identificaron al joven de 29 años que murió en un accidente en moto en la ruta 51

El encuentro convocó a trabajadores de la educación de distintos establecimientos de la Región 12 y tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio sobre las herramientas necesarias para abordar la Educación Sexual Integral en las escuelas.

La propuesta también permitió poner en común experiencias y situaciones vinculadas con el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva integral y centrada en sus derechos.

Publicidad

Autoridades de Salud participaron del conversatorio

Uno de los principales momentos de la jornada fue un conversatorio con representantes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Participaron Gisela Stablun, directora provincial de Salud Sexual y Reproductiva; Josefina Mauro, referente de la Región Sanitaria 4 por la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis; y Juan Carlos Escobar, en representación de la Dirección de Promoción de la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes.

Publicidad

Seguí leyendo

San Pedro: “Con Ojos de Niño”, casi 1.000 alumnos participan de una propuesta recreativa
Región

San Pedro: “Con Ojos de Niño”, casi 1.000 alumnos participan de una propuesta recreativa

La presencia de referentes de ambas áreas permitió profundizar el vínculo entre las políticas educativas y sanitarias, especialmente en aquellos temas que requieren un abordaje articulado dentro de las instituciones escolares.

Docentes trabajaron en estrategias para las escuelas

Durante la jornada, los participantes se organizaron en grupos para trabajar a partir de cuatro escenas propuestas. La dinámica permitió intercambiar experiencias y elaborar aportes y estrategias destinadas al abordaje integral de la ESI en las escuelas.

Publicidad

El encuentro realizado en Ramallo se planteó así como una instancia de reflexión y construcción colectiva, con el propósito de fortalecer las herramientas de los equipos educativos y promover intervenciones vinculadas con la salud, los derechos y el acompañamiento de estudiantes.

La actividad también reforzó la articulación entre las áreas de Educación y Salud de la provincia, con una mirada integral sobre las necesidades de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo.

SaludRamalloEducaciónDOCENTES
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...