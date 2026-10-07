Ramallo: Más de 200 docentes participaron de un encuentro regional sobre ESI, salud y derechos

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La jornada reunió a docentes e inspectores de la Región 12 en el Centro Universitario José Orlando Gaeto, con autoridades de Educación y Salud bonaerenses.

07 de octubre de 2026 a las 10:48 a. m.

07 de octubre de 2026 a las 10:48 a. m.

Más de 200 docentes e inspectores de la Región 12 participaron de un encuentro regional sobre Educación Sexual Integral (ESI), salud y derechos que se desarrolló en el Centro Universitario José Orlando Gaeto de Ramallo. La jornada contó con autoridades provinciales de las áreas de Educación y Salud.

Un encuentro regional sobre Educación Sexual Integral La actividad, denominada “ESI, Salud y Derechos en Diálogo”, fue encabezada por Mirta Marina, directora de ESI de la provincia de Buenos Aires, junto con referentes regionales del área, quienes presentaron los motivos y antecedentes que dieron lugar a la jornada.

El encuentro convocó a trabajadores de la educación de distintos establecimientos de la Región 12 y tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio sobre las herramientas necesarias para abordar la Educación Sexual Integral en las escuelas.

La propuesta también permitió poner en común experiencias y situaciones vinculadas con el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva integral y centrada en sus derechos.

Autoridades de Salud participaron del conversatorio Uno de los principales momentos de la jornada fue un conversatorio con representantes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Participaron Gisela Stablun, directora provincial de Salud Sexual y Reproductiva; Josefina Mauro, referente de la Región Sanitaria 4 por la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis; y Juan Carlos Escobar, en representación de la Dirección de Promoción de la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes.

La presencia de referentes de ambas áreas permitió profundizar el vínculo entre las políticas educativas y sanitarias, especialmente en aquellos temas que requieren un abordaje articulado dentro de las instituciones escolares.

Docentes trabajaron en estrategias para las escuelas Durante la jornada, los participantes se organizaron en grupos para trabajar a partir de cuatro escenas propuestas. La dinámica permitió intercambiar experiencias y elaborar aportes y estrategias destinadas al abordaje integral de la ESI en las escuelas.

El encuentro realizado en Ramallo se planteó así como una instancia de reflexión y construcción colectiva, con el propósito de fortalecer las herramientas de los equipos educativos y promover intervenciones vinculadas con la salud, los derechos y el acompañamiento de estudiantes.