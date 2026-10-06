> Ramallo: Hospital Gomendio, habilitaron un consultorio para prevenir complicaciones del pie diabético

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El nuevo espacio del Hospital Gomendio permitirá detectar lesiones y factores de riesgo en personas con diabetes mediante controles periódicos y preventivos.

06 de octubre de 2026 a las 09:10 a. m.

06 de octubre de 2026 a las 09:10 a. m.

El Hospital Municipal José María Gomendio de Ramallo incorporó un nuevo consultorio destinado a la prevención, evaluación y cuidado del pie diabético. La propuesta busca detectar de manera temprana lesiones y factores de riesgo en personas con diabetes para evitar complicaciones y reducir el riesgo de lesiones graves.

Nuevo consultorio para el cuidado del pie diabético El espacio funcionará el último viernes de cada mes durante la mañana y estará orientado al seguimiento de pacientes con diabetes, una enfermedad que puede generar alteraciones en la sensibilidad y circulación de los pies.

Durante las consultas se realizará una evaluación integral para identificar posibles factores de riesgo y actuar antes de que una lesión pueda evolucionar hacia cuadros de mayor gravedad.

El objetivo central de la iniciativa es fortalecer la prevención y facilitar el acceso a controles periódicos en el ámbito del hospital municipal.

Qué controles se realizan durante la consulta La evaluación contempla distintos aspectos relacionados con la salud de los pies. Entre ellos se encuentran el control de la sensibilidad, la circulación y los pulsos, además de una revisión del estado de la piel y las uñas.

También se verifica la existencia de deformidades, lesiones u otras alteraciones que puedan favorecer la aparición de complicaciones.

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Estos controles permiten identificar cambios que muchas veces pueden pasar inadvertidos para las personas que tienen diabetes, especialmente cuando existe pérdida de sensibilidad en los pies.

La importancia de detectar las lesiones a tiempo Desde el área de Salud remarcaron la importancia de la prevención debido a que una persona con diabetes puede sufrir pequeñas heridas y no advertirlas por la disminución de la sensibilidad.

Una lesión que inicialmente puede parecer menor puede agravarse si no recibe atención y seguimiento adecuados. En este sentido, señalaron que hasta el 85% de las amputaciones relacionadas con el pie diabético están precedidas por una úlcera.

Por ese motivo, el nuevo consultorio del Hospital Gomendio apunta a promover controles regulares, detectar tempranamente cualquier alteración y reducir los riesgos asociados al pie diabético.