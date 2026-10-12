Ramallo: Eduardo López terminó 15° en Endurance en el Mundial de Motos de Agua y Jet Ski

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El piloto de Ramallo completó su participación en el Mundial disputado en Lake Havasu, Estados Unidos, donde también logró el quinto puesto en la categoría Runabout 1100.

El piloto de la ciudad de Ramallo, Eduardo López, finalizó este domingo su participación en el Campeonato Mundial de Motos de Agua y Jet Ski, disputado en Lake Havasu, Estados Unidos. En la última jornada compitió en la categoría Endurance, donde los inconvenientes mecánicos condicionaron su rendimiento y concluyó en el 15° puesto de la clasificación general.

Eduardo López finalizó su participación en el Mundial de Jet Ski La actividad del domingo marcó el cierre de la actuación de López en la competencia internacional, en la que representó a Ramallo frente a pilotos de distintos lugares del mundo.

En la categoría Endurance, el deportista debió afrontar problemas mecánicos en su máquina que afectaron su desempeño durante las mangas disputadas. Finalmente, terminó en la 15ª posición de la clasificación general de esa división.

El piloto de Ramallo logró el quinto puesto en Runabout 1100 La participación de López en el certamen había comenzado el viernes, cuando salió a competir en la categoría Runabout 1100.

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En esa especialidad disputó tres mangas en las que también debió superar dificultades técnicas. A pesar de esos inconvenientes, consiguió ubicarse en el quinto puesto de la clasificación general, uno de los resultados destacados de su paso por el campeonato.

Ramallo tuvo representación en una competencia internacional Con su actuación en Lake Havasu, Eduardo López completó su participación en una de las principales citas internacionales de las motos de agua y el jet ski.