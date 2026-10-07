> Vecinos de Ramallo reclaman controles por los ruidos de motos durante la madrugada

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Los vecinos volvieron a reclamar controles nocturnos por motos con escapes modificados y ruidos elevados, además de situaciones registradas en la Plaza José María Bustos.

Los reclamos por la falta de controles durante la madrugada volvieron a plantearse en Ramallo, donde vecinos de distintos sectores expresaron su preocupación por la circulación de motocicletas con escapes modificados y elevados niveles de ruido. También señalaron situaciones ocurridas en la Plaza José María Bustos, con concentración de jóvenes y posibles daños en el espacio público.

Reclamos por los ruidos de motos en Ramallo Según plantearon los vecinos, la problemática se repite con frecuencia durante la madrugada y afecta especialmente el descanso de quienes viven en las zonas donde se concentra la circulación de motocicletas. Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a los vehículos que utilizan escapes modificados o que generan sonidos elevados.

La situación no es nueva para la ciudad y ya había motivado reclamos vecinales y operativos de tránsito en años anteriores. Sin embargo, la reiteración de las quejas volvió a poner el foco en los controles que se realizan actualmente y en las sanciones aplicadas ante este tipo de infracciones.

Los vecinos consideran que la respuesta no debería limitarse a intervenciones puntuales, sino que debería contemplar una presencia preventiva durante los horarios y en los lugares donde habitualmente se registran los inconvenientes.

Preocupación por lo ocurrido en la Plaza José María Bustos Otro de los puntos señalados en los reclamos es la Plaza José María Bustos, donde durante las últimas madrugadas se habría registrado una importante concentración de jóvenes, acompañada por la circulación de motocicletas y situaciones que generaron preocupación entre quienes viven en las inmediaciones.

A los ruidos se suman planteos relacionados con posibles daños en veredas, mobiliario e instalaciones del espacio público. La plaza constituye uno de los principales lugares de encuentro de Ramallo y los vecinos remarcan la importancia de preservar sus instalaciones y garantizar condiciones adecuadas para su utilización.

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En ese sentido, el reclamo abarca no solamente el comportamiento de los motociclistas, sino también la necesidad de reforzar las tareas de prevención y cuidado de los espacios públicos durante la noche.

Reclaman controles y sanciones durante la madrugada Uno de los planteos centrales está vinculado con el funcionamiento de los controles y con la intervención del Juzgado de Faltas ante las infracciones que llegan a esa instancia. Los vecinos reclaman que las actuaciones contemplen no solamente el eventual secuestro de una motocicleta, sino también la aplicación de multas y sanciones cuando corresponda.

La preocupación también está relacionada con las situaciones de reincidencia. Para los vecinos, la existencia de normas y organismos con facultades para controlar debería traducirse en acciones sostenidas que permitan prevenir los inconvenientes antes de que se conviertan en conflictos mayores.