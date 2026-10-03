Ramallo difundió recomendaciones ante la presencia de víboras yarará

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El Municipio pidió extremar las precauciones, evitar el contacto con las serpientes y acudir de inmediato a un centro de salud ante una mordedura.

Ante la presencia de ejemplares de víbora yarará en distintos sectores de Ramallo, el Municipio difundió una serie de recomendaciones destinadas a prevenir accidentes y actuar correctamente ante una eventual mordedura. Las autoridades remarcaron la importancia de no acercarse ni manipular estos animales y de buscar atención médica urgente.

Qué hacer ante la presencia de una yarará Desde el Municipio de Ramallo solicitaron a los vecinos extremar los cuidados frente a la aparición de víboras yarará, especialmente en sectores donde las condiciones ambientales pueden favorecer la presencia de estos animales.

Una de las principales recomendaciones es no acercarse ni intentar tocar a la serpiente, incluso cuando aparentemente se encuentre muerta. Según se explicó, estos ejemplares pueden permanecer inmóviles y simular estar sin vida como mecanismo de defensa, por lo que cualquier intento de manipulación puede representar un riesgo.

En este sentido, se aconseja mantener una distancia prudencial, evitar cualquier contacto directo y no intentar capturar, trasladar o eliminar al animal por cuenta propia.

La presencia de estos reptiles también requiere especial atención por parte de quienes realizan actividades al aire libre, circulan por terrenos con vegetación abundante o ingresan a lugares donde puedan encontrarse escondidas.

Cómo actuar ante una mordedura de yarará En caso de producirse una mordedura, la indicación principal es acudir con urgencia al centro de salud más cercano. La atención médica rápida resulta fundamental para evaluar la situación y determinar el tratamiento que corresponda.

Mientras se realiza el traslado, desde el Municipio remarcaron la necesidad de retirar elementos que puedan dificultar la circulación sanguínea si se produce una inflamación, como anillos, cadenas, relojes o pulseras.

También es importante evitar prácticas caseras que pueden agravar la lesión o dificultar posteriormente la atención médica. Entre ellas se encuentra la colocación de torniquetes, una práctica que no está recomendada ante este tipo de accidentes.

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Las autoridades también señalaron que no se deben realizar cortes sobre la zona de la mordedura ni intentar succionar el veneno. Estas maniobras no constituyen un tratamiento adecuado y pueden generar nuevas lesiones o complicaciones.

Ante una situación de este tipo, la recomendación es mantener a la persona afectada lo más tranquila posible y procurar que reciba asistencia sanitaria cuanto antes.

El Hospital Gomendio cuenta con suero antiofídico En el marco de las recomendaciones difundidas, el Municipio de Ramallo informó que el Hospital Gomendio cuenta con suero antiofídico para la atención de emergencias relacionadas con mordeduras de serpientes.

La disponibilidad de este recurso permite que el sistema sanitario local pueda intervenir ante eventuales accidentes y evaluar la necesidad de administrar el tratamiento específico de acuerdo con las características de cada caso.

La recomendación para la comunidad es no demorar la consulta ante una mordedura y evitar cualquier tratamiento por cuenta propia. La identificación del animal, cuando pueda realizarse sin ponerse en riesgo, puede aportar información a los profesionales, pero no se debe intentar atraparlo ni acercarse para obtener una fotografía.