> Ramallo: La Justicia dejó firme el fallo que ordena restaurar el humedal del Tonelero

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La Suprema Corte bonaerense rechazó el recurso de Naviera Lojda y quedó firme la sentencia que ordena recomponer el humedal afectado en Paso del Tonelero, Ramallo.

La causa por el daño ambiental en el paraje Paso del Tonelero, partido de Ramallo, ingresó en una nueva etapa luego de que quedara firme la sentencia que obliga a Naviera Lojda S.A. a recomponer el humedal afectado por las actividades desarrolladas en el sector. La resolución había sido dictada en primera instancia en 2025.

La Suprema Corte dejó firme la sentencia por el daño ambiental La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario presentado por Naviera Lojda S.A. y, de esta manera, quedó firme el fallo dictado en primera instancia el 17 de julio de 2025 y posteriormente confirmado por la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás el 2 de octubre de ese mismo año.

El expediente se inició en 2012 a partir de una acción de amparo ambiental promovida por vecinos y personas afectadas por las actividades desarrolladas en la zona. La resolución judicial había dispuesto el cese de las actividades en el sector de bañados y humedales y ordenado la recomposición del ambiente afectado.

La decisión judicial marca ahora el comienzo de una nueva instancia, centrada en el cumplimiento efectivo de las medidas ambientales establecidas en el expediente.

La pericia determinó que se afectaron 20.000 metros cuadrados Uno de los elementos centrales de la causa fue la pericia realizada por el ingeniero en Seguridad Ambiental Guillermo Eduardo Cuadranti. El informe estableció que aproximadamente 20.000 metros cuadrados de humedal habían sido cubiertos con unos 60.000 metros cúbicos de material de relleno.

De acuerdo con el estudio incorporado al expediente, el relleno alcanzó alturas de entre 2,50 y 3,50 metros. El sector correspondía originalmente a terrenos bajos e inundables, con vegetación característica de humedales y bañados costeros.

El especialista concluyó que el ecosistema existente antes de las tareas de relleno se había perdido como consecuencia de la modificación de las características originales del terreno.

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La pericia también aportó elementos para definir las acciones necesarias para recuperar las condiciones ambientales del área y avanzar con un proceso de recomposición.

Qué trabajos deberá realizar Naviera Lojda para recomponer el humedal Entre las medidas ordenadas por la Justicia se encuentra el retiro del material de relleno hasta recuperar la topografía original del terreno. Para esa tarea se prevé la utilización de maquinaria pesada, además del retiro del tejido instalado en el perímetro del predio.

La sentencia también contempla el desarraigo y traslado de los pinos existentes y la elaboración de un plan de reforestación con especies nativas, con intervención de profesionales especializados. En la pericia se había señalado la posibilidad de coordinar parte de estas tareas con el INTA.

Naviera Lojda deberá presentar un plan de recomposición ambiental, mientras que las tareas serán supervisadas por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

El fallo incluye además adecuaciones vinculadas con la operatoria de bombeo y descarga de arena. Entre ellas figura el funcionamiento con los portones de la planta cerrados, a partir de las mediciones de ruido incorporadas al expediente.