Ramallo transfirió más de $8 millones para iniciar la obra del techo de la Escuela N° 25 de El Paraíso

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Tras las filtraciones que reaparecieron con las lluvias y los reclamos de la comunidad educativa, el Municipio transfirió el 20% del presupuesto para renovar la cubierta.

La Municipalidad de Ramallo anunció una transferencia de $8.229.154,75 a la empresa adjudicataria de la renovación del techo de la Escuela Primaria N° 25 de El Paraíso, cuyo edificio también utiliza la Escuela Secundaria N° 7. La medida se conoció luego de que las intensas lluvias de octubre volvieran a exponer las filtraciones y reavivaran los reclamos por una solución definitiva.

Ramallo transfirió fondos para renovar el techo de la Escuela N° 25 El desembolso corresponde al 20% del presupuesto total de la obra, establecido en $41.832.957,60. La empresa RTS Montajes y Servicios S.A., adjudicataria de los trabajos, quedó en condiciones de iniciar la intervención tras recibir este primer pago.

La obra se enmarca en el Programa de Infraestructura Educativa 2025-2027 y fue formalizada mediante la Resolución 2694/2026, que aprobó el Convenio Marco para la Mejora de la Infraestructura Escolar, firmado entre la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo.

Las filtraciones volvieron a generar preocupación en la comunidad educativa El estado edilicio del establecimiento quedó nuevamente bajo la lupa durante las lluvias de octubre, cuando se difundieron imágenes del ingreso de agua en distintos sectores, incluido el salón de usos múltiples (SUM).

La situación afectó a las dos instituciones que comparten el edificio y generó dificultades para el desarrollo de las actividades escolares. Además, fue necesario adoptar medidas preventivas, entre ellas el corte del suministro eléctrico ante los riesgos asociados a la presencia de agua.

Los inconvenientes no son nuevos. En los últimos meses se habían realizado tareas de mantenimiento y reparaciones paliativas, pero las filtraciones reaparecieron con las precipitaciones intensas. La difusión de las imágenes y los reclamos de las familias volvieron a poner el problema en el centro de la agenda pública.

Días atrás, la presidenta del Consejo Escolar de Ramallo, Laura Castro, había explicado que la renovación estaba acordada administrativamente, aunque su ejecución dependía de la disponibilidad de los fondos.

Una obra anunciada para abril que todavía debe concretarse El anuncio de la transferencia representa un avance administrativo para una intervención que, según la información difundida, estaba prevista para abril. Sin embargo, el inicio efectivo de los trabajos será determinante para evaluar si la renovación permitirá resolver los problemas que afectan al establecimiento.

Hasta ahora, las tareas de mantenimiento no lograron impedir que el agua ingresara al edificio durante los temporales. Por eso, la comunidad educativa espera que la obra permita mejorar las condiciones de seguridad y garantizar el normal desarrollo de las clases.