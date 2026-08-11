Atletismo en Ramallo: 110 corredores participaron de la segunda edición de “Cuento con Vos”

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Región

La prueba atlética organizada por la Escuela Secundaria N° 2 "Guillermo Leloir" reunió a 110 participantes de distintas edades en las distancias de 3 y 10 kilómetros, consolidándose como un evento deportivo y comunitario.

Con una destacada convocatoria y un clima ideal para la actividad física, la segunda edición de la carrera "Cuento con Vos" se desarrolló el pasado domingo en Ramallo con la participación de 110 corredores. Organizada por la Escuela Secundaria N° 2 "Guillermo Leloir", la competencia convocó a atletas de diferentes localidades y edades, quienes compitieron en las pruebas de 3 y 10 kilómetros.

Una carrera que sigue creciendo en Ramallo La iniciativa volvió a reunir a corredores amateurs y experimentados, desde la categoría Sub 17 hasta participantes de más de 70 años, reafirmando el crecimiento que viene experimentando este evento deportivo en la región.

La propuesta no solo promovió la práctica del atletismo y los hábitos saludables, sino que también fortaleció el vínculo entre la comunidad educativa y los vecinos, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada a lo largo del circuito.

Las dos distancias permitieron que tanto quienes se iniciaban en las carreras como los atletas más competitivos encontraran un desafío acorde a su preparación, generando una competencia atractiva y de gran nivel.

Los ganadores de la clasificación general en los 3K y 10K En la distancia principal de 10 kilómetros, el vencedor de la clasificación general masculina fue Nicolás Ternavasio, quien cruzó primero la línea de llegada. El podio se completó con Lucas Gentile, en el segundo lugar, y Germán Gordisco, en la tercera posición.

Entre las mujeres, la victoria quedó en manos de Nieves De Zavaleta, seguida por Sol Legeren y Adriana Maggio, quienes completaron el podio general de la prueba.

Por su parte, en la competencia de 3 kilómetros, el primer puesto de la clasificación masculina fue para Damián Angelini, mientras que Felipe Escalante y Matías Chalvo finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

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En la rama femenina de los 3K, la ganadora fue Carolina Lupi, escoltada por Mariela Palacio y Marcela Fernández.

Clasificación por categorías: una competencia para todas las edades Además de la clasificación general, la prueba de 10 kilómetros premió a los mejores atletas de cada franja etaria, reflejando la amplia participación que tuvo la competencia.

Entre las mujeres, las vencedoras por categoría fueron Rocío Gómez (25-29 años), Sol Legeren (30-34), Janet Facal (35-39), Nieves De Zavaleta (40-44), Patricia Sánchez (45-49), Valeria Solini (50-54), María del Carmen Gauna (55-59) y Patricia Locardi (60-64).

En la clasificación masculina, los primeros puestos quedaron para Maxino Videla (Sub 17), Román Casas (18-24), Joaquín De Freitas (25-29), Lucas Gentile (30-34), Luciano Creton (35-39), Nicolás Ternavasio (40-44), Sergio Schmidt (45-49), Roberto Arroyo (50-54), Germán Gordisco (55-59), Rafael Valdez (60-64), Aldo Mantegasa (65-69) y Oscar Gobbi (70 años y más).