Región

La obra de la Escuela Secundaria Nº 4 “Hebe Noemí Báez” muestra progresos y ya tiene sus paredes levantadas. El proyecto permitirá que la institución cuente con una sede propia y mejores condiciones edilicias para estudiantes y docentes.

La construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 4 “Hebe Noemí Báez”, de Ramallo, continúa avanzando y comienza a mostrar una transformación visible en el terreno donde se desarrolla el proyecto. Con las paredes ya levantadas, la obra se encamina hacia la concreción de un espacio propio para la comunidad educativa, una infraestructura esperada por la institución.

La construcción de la Escuela Secundaria Nº 4 muestra avances Los trabajos presentan un importante progreso y permiten observar cómo comienza a tomar forma la estructura del futuro establecimiento. El levantamiento de las paredes representa una nueva etapa dentro del proceso de construcción y marca un avance concreto en el desarrollo de la infraestructura escolar.

En ese contexto, el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, recorrió el lugar para observar la evolución de las tareas y conocer de primera mano el estado de los trabajos. Durante la visita pudo interiorizarse sobre los avances alcanzados en el edificio que estará destinado al funcionamiento de la Escuela Secundaria Nº 4.

La recorrida se enmarca en el seguimiento de una obra que tiene como objetivo dar respuesta a una necesidad de la comunidad educativa y avanzar hacia la disponibilidad de instalaciones propias.

Un edificio propio para estudiantes y docentes de Ramallo La construcción del establecimiento representa un paso importante para la Escuela Secundaria Nº 4 “Hebe Noemí Báez”, ya que permitirá contar con una sede diseñada para el desarrollo de las actividades educativas.

La disponibilidad de un edificio propio apunta a generar mejores condiciones para estudiantes, docentes y el conjunto del personal que forma parte de la institución. También permitirá disponer de espacios adecuados para el funcionamiento cotidiano de la escuela y el desarrollo de las distintas propuestas pedagógicas.

Seguí leyendo Región Ramallo licita la compra de medicamentos e insumos para el Hospital Gomendio por $300 millones

Contar con infraestructura escolar apropiada es uno de los aspectos centrales para acompañar el crecimiento de las instituciones educativas y ofrecer mejores condiciones para enseñar y aprender.

La obra de infraestructura escolar se acerca a una nueva etapa Con las paredes ya levantadas, la construcción comienza a mostrar una imagen más definida de lo que será el futuro establecimiento. El avance genera expectativas en la comunidad educativa, que aguarda la finalización del proyecto para poder desarrollar sus actividades en instalaciones propias.

La recorrida de Mauro Poletti permitió observar el estado actual de los trabajos y poner de manifiesto el progreso alcanzado en esta etapa de la construcción.