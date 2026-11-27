Ramallo licita la compra de medicamentos e insumos para el Hospital Gomendio por $300 millones

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La adquisición contempla medicamentos para pacientes ambulatorios e internados, además de insumos médicos y descartables. También avanzan las obras para instalar el resonador magnético.

El Hospital José María Gomendio de Ramallo abrió una nueva licitación para la compra de medicamentos e insumos médicos, con una inversión estimada en 300 millones de pesos. La adquisición busca garantizar el abastecimiento habitual del centro de salud e incluye productos destinados tanto a pacientes ambulatorios como a personas que requieren internación.

Una inversión de $300 millones para abastecer al Hospital Gomendio La convocatoria fue confirmada durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, en la que las autoridades brindaron detalles sobre el alcance de la compra y los elementos que serán incorporados al sistema de abastecimiento del establecimiento sanitario.

El proceso licitatorio contempla una amplia variedad de medicamentos utilizados en los distintos servicios del hospital. Entre ellos se encuentran productos para tratamientos ambulatorios de diferentes patologías, que habitualmente se presentan en comprimidos, y medicamentos destinados a pacientes internados, principalmente en formato de ampollas.

También se incluye la adquisición de sueros y materiales descartables, fundamentales para el funcionamiento cotidiano de las áreas de atención, internación y prácticas médicas.

La compra representa una inversión importante para el sistema público de salud de Ramallo, ya que el Hospital Gomendio constituye el principal establecimiento sanitario del distrito y recibe diariamente a vecinos de la ciudad cabecera y de las distintas localidades del partido.

El objetivo es mantener la disponibilidad de los elementos necesarios para responder a la demanda de atención y garantizar la continuidad de los tratamientos que requieren los pacientes.

Digitalización de historias clínicas: los avances en la modernización del hospital Durante la conferencia de prensa, las autoridades también informaron sobre los avances de un proyecto de modernización que contempla la digitalización de las historias clínicas de los pacientes.

La iniciativa apunta a incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la organización de la información médica y facilitar el acceso a los antecedentes de cada persona que recibe atención en el establecimiento.

La digitalización de los registros permitirá avanzar hacia un sistema más ordenado de almacenamiento y consulta de datos, una herramienta que puede resultar importante tanto para los profesionales de la salud como para las distintas áreas administrativas del hospital.

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Este proceso forma parte de una serie de medidas destinadas a actualizar el funcionamiento del centro asistencial, incorporar nuevas tecnologías y mejorar las condiciones en las que se brinda atención a la comunidad.

Resonador magnético: avanzan los trabajos para instalar el equipamiento Otro de los puntos abordados durante el encuentro estuvo relacionado con la instalación del resonador magnético, uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más importantes para el Hospital Gomendio.

Según se informó, ya se realizaron trabajos preparatorios para recibir el equipamiento, entre ellos el llenado de la platea sobre la que será colocado el aparato. Sin embargo, durante las tareas surgieron algunas particularidades en la estructura existente que obligaron a modificar parte de lo previsto inicialmente.

En ese sentido, se detectó la presencia de un sótano que no figuraba en los planos originales. Esta situación requirió la realización de trabajos adicionales de relleno para acondicionar correctamente el espacio y garantizar las condiciones necesarias para la instalación del equipo.

Actualmente, restan resolver algunos detalles técnicos y administrativos para establecer la fecha en la que llegará el resonador. Una vez concretada su instalación, será necesario avanzar con las tareas correspondientes para ponerlo en funcionamiento y habilitar la prestación del servicio.

La incorporación de este equipamiento permitirá ampliar la capacidad de diagnóstico por imágenes del hospital y representar un avance para los vecinos de Ramallo, que podrán contar con una nueva herramienta de estudios médicos dentro del sistema público local.