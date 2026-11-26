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La víctima sufrió graves lesiones en un ojo y debió ser operada para evitar perder la visión. La detención se concretó tras una investigación judicial y el reclamo público de sus familiares.

La Policía de Ramallo detuvo este miércoles a Eduardo Alberto Giannelli, de 59 años, acusado de agredir, amenazar y privar ilegalmente de la libertad a su pareja, Estela Rodríguez. La mujer sufrió lesiones de gravedad en uno de sus ojos y debió someterse a una intervención quirúrgica. La causa avanzó luego de la denuncia presentada por sus familiares.

La detención del acusado tras un allanamiento en Ramallo El procedimiento fue realizado por personal de la Estación de Policía Comunal Ramallo Primera, que concretó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Castex. La medida había sido ordenada por el Juzgado de Garantías N° 3, en el marco de una investigación por los delitos de lesiones agravadas, coacción y privación ilegal de la libertad agravada.

Durante el operativo, los efectivos lograron detener a Giannelli, conocido como «Gringo», y posteriormente lo trasladaron a la dependencia policial de Ramallo.

Luego de mantener comunicación con el magistrado interviniente, se dispuso que el hombre de 59 años permaneciera alojado en la comisaría hasta que se concrete su traslado a una unidad carcelaria.

La detención se produjo después de la denuncia por la agresión que sufrió Estela Rodríguez el pasado 7 de noviembre. La gravedad de las lesiones obligó a la mujer a someterse a una cirugía en uno de sus ojos, con el objetivo de evitar que perdiera la visión.

La denuncia familiar y el relato sobre la agresión a Estela Rodríguez El caso tomó estado público a partir de las declaraciones de los familiares de la víctima, quienes difundieron lo ocurrido y reclamaron que la Justicia investigara el episodio. Según relataron, Estela mantenía desde hacía aproximadamente tres meses una relación con el hombre detenido.

De acuerdo con la versión de sus allegados, el sábado 7 de noviembre se habría producido una discusión que terminó con una fuerte agresión física contra la mujer.

Posteriormente, siempre según la denuncia familiar, el acusado la habría trasladado hasta Junín, donde presuntamente la mantuvo incomunicada y le quitó el teléfono celular para impedir que pudiera comunicarse con sus seres queridos.

La preocupación comenzó cuando sus familiares dejaron de recibir respuestas a las llamadas y mensajes. Después de varios intentos, lograron establecer contacto con ella mediante un número telefónico desconocido y conocer su paradero.

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Sin embargo, sostuvieron que la mujer no podía contar lo sucedido porque se encontraba bajo amenazas.

Cuando regresó a Ramallo, el lunes posterior al ataque, habría sido obligada a explicar que las lesiones eran consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido mientras intentaba esquivar un caballo. La hermana de Estela denunció públicamente que el hombre la había amenazado de muerte para evitar que contara lo sucedido o acudiera a la Justicia.

La situación cambió cuando su hija comenzó a sospechar de esa explicación. Finalmente, Estela pudo relatar lo ocurrido y sus familiares la acompañaron a realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de San Nicolás.

Una marcha en Ramallo para reclamar justicia por la víctima La gravedad del episodio y las circunstancias denunciadas por el entorno de la mujer motivaron una movilización en la plaza José María Bustos de Ramallo. Allí, familiares, allegados y vecinos se reunieron para reclamar justicia y visibilizar la situación que atravesaba Estela Rodríguez.

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La convocatoria se realizó luego de que trascendieran los detalles de la agresión y las consecuencias físicas que sufrió la víctima. Según informaron sus familiares, uno de los golpes le provocó lesiones de tal magnitud en un ojo que debió ser intervenida quirúrgicamente para intentar preservar la visión.

El reclamo público se sumó a la presentación judicial que permitió avanzar con la investigación y obtener la orden de allanamiento y detención.

Con el procedimiento concretado este miércoles, la causa tuvo un avance importante. El acusado quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras se aguarda su traslado a una unidad penitenciaria.