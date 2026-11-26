Ramallo: encontraron 30 pollos vivos en el baúl de un auto y detuvieron a tres hombres

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La Policía descubrió las aves durante un operativo en la colectora de la Ruta 9, a la altura del kilómetro 208. Entre los aprehendidos está el chofer del camión que transportaba la carga.

Tres hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este miércoles en Ramallo, acusados de intentar sustraer parte de la carga de un camión que transportaba pollos para una empresa. El procedimiento se realizó sobre la colectora de la Ruta Nacional 9, donde efectivos policiales encontraron 30 aves vivas ocultas en el baúl de un automóvil.

El operativo policial en la colectora de la Ruta 9 El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) de Ramallo, que realizaban tareas de prevención durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre.

Al llegar a la altura del kilómetro 208 de la Ruta Nacional 9, en sentido Buenos Aires-Rosario, los policías observaron un camión con acoplado estacionado junto a un automóvil Peugeot. La situación llamó la atención de los agentes, que decidieron acercarse para identificar a las personas que se encontraban en el lugar.

Durante la inspección de ambos vehículos, los efectivos encontraron el baúl del automóvil abierto y descubrieron que en su interior había 30 pollos vivos. Las aves pertenecían a una carga transportada por el camión, propiedad de la firma Coqui S.A.

El hallazgo permitió avanzar con las primeras averiguaciones para determinar cómo habían llegado los animales al automóvil y cuál era la participación de las personas involucradas.

El camionero habría participado del intento de robo de los pollos De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el conductor del camión habría mantenido contacto previo con los otros dos hombres para sustraer parte de la mercadería que transportaba.

El chofer tiene domicilio en General Rodríguez, mientras que los otros dos sospechosos, que se movilizaban en el Peugeot, residen en Ramallo. Los tres son mayores de edad y quedaron involucrados en una causa por hurto en grado de tentativa.

Ante las circunstancias detectadas, los efectivos dispusieron la aprehensión de los tres hombres y el secuestro de los vehículos utilizados. En el procedimiento también colaboró personal de la Estación de Policía Comunal Ramallo Segunda, que intervino en el traslado de los sospechosos y los rodados hasta la dependencia policial.

La hipótesis investigativa apunta a que los involucrados habrían coordinado una maniobra para retirar parte de la carga del transporte y trasladarla en el automóvil particular.

Restituyeron los 30 pollos a la empresa propietaria La causa quedó bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal de Ramallo, dependiente del Departamento Judicial San Nicolás. Desde esa dependencia judicial se ordenó la restitución de las 30 aves a la empresa propietaria, además de avanzar con la recepción de declaraciones testimoniales.

Asimismo, se dispuso notificar formalmente a los tres hombres sobre la imputación por hurto en grado de tentativa. Los aprehendidos permanecieron alojados en la sede del CPR Ramallo, a disposición de la Justicia.