Ramallo reúne a representantes de más de 60 gremios en un congreso nacional de turismo social

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El encuentro se desarrolla hasta el jueves y convoca a sindicatos, empresarios y prestadores turísticos para impulsar los viajes durante todo el año y fortalecer la actividad regional.

Ramallo es sede del XI Congreso Nacional de Turismo y Recreación Social Sindical, un encuentro que reúne a representantes de más de 60 organizaciones gremiales, empresarios, prestadores turísticos y autoridades de distintos puntos del país. La actividad comenzó este martes y se extenderá hasta el jueves 26 de noviembre, con una agenda centrada en el desarrollo del turismo social.

Ramallo busca romper la estacionalidad turística y atraer visitantes durante todo el año Las jornadas tienen como escenarios el Hotel Camberland y el restaurante La Rivera, en la zona de Lo Copete, donde se desarrollan reuniones, exposiciones y espacios de intercambio entre los distintos sectores vinculados con la actividad turística.

Entre las presencias destacadas se encuentra la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, además de representantes de municipios, organizaciones sindicales, empresarios y prestadores de servicios.

Uno de los principales objetivos del congreso es generar herramientas para romper la estacionalidad turística, uno de los desafíos que enfrentan destinos como Ramallo, cuya actividad suele concentrarse durante los meses de verano. La intención es ampliar la llegada de visitantes durante el resto del año y fortalecer el movimiento económico que genera el turismo.

En ese sentido, desde el área de Turismo destacaron los resultados del trabajo articulado con 45 gremios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que permitió recibir 1.495 visitantes a través de viajes grupales durante los últimos cinco meses de temporada baja.

La experiencia fue presentada como un ejemplo de las posibilidades que ofrece el turismo social sindical para movilizar contingentes, generar nuevas oportunidades comerciales y sostener el funcionamiento de los establecimientos turísticos fuera de los períodos de mayor demanda.

Turismo social sindical: actividades, disertaciones y participación regional El programa contempla diferentes temáticas relacionadas con el desarrollo turístico, la integración regional y las oportunidades de crecimiento para los destinos bonaerenses.

Durante este miércoles se abordará la inserción regional y el turismo como parte del mundo del trabajo, con la participación de representantes de San Pedro, Arrecifes, Salto y Pergamino. También están previstas disertaciones sobre turismo de cercanía, mutuales y cooperativas, además de la presentación de la tercera Diplomatura de Turismo Social Sindical.

La agenda continuará el jueves con un panel integrado por representantes de la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, empresarios gastronómicos, hoteleros y emprendedores locales. La última jornada también estará destinada a compartir las conclusiones del encuentro y avanzar en propuestas de trabajo conjunto.

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La convocatoria representa una oportunidad para que Ramallo fortalezca sus vínculos con organizaciones sindicales y operadores turísticos de diferentes regiones, con la posibilidad de incorporar nuevos contingentes y ampliar los circuitos de comercialización de sus servicios.

Río Paraná y temporada de verano: las expectativas turísticas en Ramallo Durante la presentación del congreso también hubo espacio para analizar las perspectivas de la próxima temporada de verano y responder a las consultas vinculadas con la crecida del río Paraná, un tema que genera especial atención entre los prestadores y potenciales visitantes.

Pablo Wozniak explicó que, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) y Prefectura Naval Argentina, el nivel esperado del río se ubicaría entre los 3,40 y los 3,70 metros, por debajo del nivel de evacuación.

A partir de esas estimaciones, se prevé que Ramallo pueda disponer de una franja de entre 50 y 60 metros de playa de arena para recibir a los turistas. Además, se contempla la instalación de barreras para evitar el ingreso de camalotes a los sectores destinados al baño.

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Por su parte, Joaquín Mendoza, representante del sector turístico, pidió evitar la circulación de información sobre supuestas inundaciones que pueda generar preocupación entre quienes tienen previsto visitar la ciudad. En tanto, Florencia Caso, representante del Hotel Camberland, aseguró que las reservas y la demanda no se vieron afectadas por la situación del río.

La realización del XI Congreso Nacional de Turismo y Recreación Social Sindical posiciona a Ramallo como punto de encuentro para debatir el futuro del turismo social y generar nuevas oportunidades de articulación entre sindicatos, empresas y destinos turísticos.