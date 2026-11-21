Ramallo: aumentó un 10% el boleto de colectivo en las líneas 500 y 500 P
La actualización tarifaria ya rige en los servicios que conectan Ramallo con Villa Ramallo y Pérez Millán. También se modificaron los valores para estudiantes y docentes.
El transporte público de pasajeros de Ramallo tiene desde esta semana un nuevo cuadro tarifario, con un incremento del 10% en las líneas 500 y 500 P. La actualización alcanza a los servicios que unen Ramallo con Villa Ramallo y Pérez Millán, y modifica tanto los boletos generales como las tarifas con descuento para estudiantes y docentes.
El aumento fue aprobado por el Concejo Deliberante.
El incremento había sido solicitado por la empresa prestataria el 8 de octubre y recibió la aprobación por unanimidad del Concejo Deliberante el 29 de octubre. Sin embargo, su implementación no fue inmediata, ya que dependía de la habilitación de los nuevos valores en el sistema SUBE.
Las mas leidas de Región
Baradero: dos condenados por delitos graves escaparon de la cárcel
San Antonio de Areco: Ruta 8, un árbol cayó sobre la autovía y provocó un accidente en el que una familia se salvó de milagro
Rojas: escándalo en el fútbol, un clásico terminó con agresiones a la terna arbitral
San Andrés de Giles: un bombero voluntario murió atropellado frente a su hija de 10 años
Arrecifes: una joven de 26 años está en estado crítico tras un choque entre una moto y una camioneta
La actualización responde al incremento de los costos operativos que debe afrontar la empresa para sostener el servicio. Entre los principales gastos mencionados se encuentran los combustibles, los repuestos, el mantenimiento de las unidades, los seguros y los salarios del personal.
Aunque la fecha inicialmente prevista para la aplicación del nuevo cuadro tarifario era el 1° de noviembre, distintas cuestiones operativas demoraron su puesta en vigencia.
Cuánto cuesta viajar en la línea 500 entre Ramallo y Villa Ramallo
En el servicio de la línea 500, que conecta Ramallo con Villa Ramallo, el boleto de primera sección pasó a costar $1.050.
Los valores para quienes acceden a descuentos quedaron establecidos de la siguiente manera:
Primera sección: $472,50 para estudiantes de nivel primario y secundario; $525 para estudiantes terciarios, universitarios y docentes.
Segunda sección: $1.700 para la tarifa general; $765 para estudiantes primarios y secundarios; y $850 para estudiantes terciarios, universitarios y docentes.
De esta manera, los pasajeros que utilizan habitualmente este recorrido deberán contemplar los nuevos importes al momento de organizar sus viajes.
Las nuevas tarifas de la línea 500 P a Pérez Millán
En la línea 500 P, que presta servicio entre Ramallo y Pérez Millán, también se aplicó el aumento del 10%, con valores diferenciados según la sección y el tipo de pasajero.
Para la primera sección, el boleto general cuesta $2.000, mientras que los estudiantes de todos los niveles y docentes abonan $1.000.
En segunda sección, el pasaje general pasó a costar $6.700. En tanto, quienes cuentan con el beneficio de descuento para estudiantes y docentes deben pagar $3.350.
Con la habilitación de los nuevos importes en el sistema SUBE, el aumento quedó finalmente operativo en ambos servicios, que constituyen conexiones importantes para el traslado cotidiano de vecinos entre las localidades del partido de Ramallo.