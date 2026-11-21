Ramallo: aumentó un 10% el boleto de colectivo en las líneas 500 y 500 P

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Región

La actualización tarifaria ya rige en los servicios que conectan Ramallo con Villa Ramallo y Pérez Millán. También se modificaron los valores para estudiantes y docentes.

21 de noviembre de 2026 a las 10:56 a. m.

21 de noviembre de 2026 a las 10:56 a. m.

El transporte público de pasajeros de Ramallo tiene desde esta semana un nuevo cuadro tarifario, con un incremento del 10% en las líneas 500 y 500 P. La actualización alcanza a los servicios que unen Ramallo con Villa Ramallo y Pérez Millán, y modifica tanto los boletos generales como las tarifas con descuento para estudiantes y docentes.

El aumento fue aprobado por el Concejo Deliberante. El incremento había sido solicitado por la empresa prestataria el 8 de octubre y recibió la aprobación por unanimidad del Concejo Deliberante el 29 de octubre. Sin embargo, su implementación no fue inmediata, ya que dependía de la habilitación de los nuevos valores en el sistema SUBE.

La actualización responde al incremento de los costos operativos que debe afrontar la empresa para sostener el servicio. Entre los principales gastos mencionados se encuentran los combustibles, los repuestos, el mantenimiento de las unidades, los seguros y los salarios del personal.

Aunque la fecha inicialmente prevista para la aplicación del nuevo cuadro tarifario era el 1° de noviembre, distintas cuestiones operativas demoraron su puesta en vigencia.

Cuánto cuesta viajar en la línea 500 entre Ramallo y Villa Ramallo En el servicio de la línea 500, que conecta Ramallo con Villa Ramallo, el boleto de primera sección pasó a costar $1.050.

Los valores para quienes acceden a descuentos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Primera sección: $472,50 para estudiantes de nivel primario y secundario; $525 para estudiantes terciarios, universitarios y docentes.

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Segunda sección: $1.700 para la tarifa general; $765 para estudiantes primarios y secundarios; y $850 para estudiantes terciarios, universitarios y docentes.

De esta manera, los pasajeros que utilizan habitualmente este recorrido deberán contemplar los nuevos importes al momento de organizar sus viajes.

Las nuevas tarifas de la línea 500 P a Pérez Millán En la línea 500 P, que presta servicio entre Ramallo y Pérez Millán, también se aplicó el aumento del 10%, con valores diferenciados según la sección y el tipo de pasajero.

Para la primera sección, el boleto general cuesta $2.000, mientras que los estudiantes de todos los niveles y docentes abonan $1.000.

En segunda sección, el pasaje general pasó a costar $6.700. En tanto, quienes cuentan con el beneficio de descuento para estudiantes y docentes deben pagar $3.350.