Ramallo llevó al Congreso Productivo Bonaerense las preocupaciones de las PyMEs y la industria

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El distrito expuso en La Plata la situación de las empresas locales y las principales dificultades del sector: caída de ventas, costos energéticos, importaciones y financiamiento.

Ramallo participó del 4° Congreso Productivo Bonaerense, realizado en La Plata, donde fue seleccionado para exponer sobre la realidad productiva del distrito. El municipio presentó las necesidades de empresas, emprendedores y trabajadores, además de las herramientas implementadas para acompañar al sector en un contexto económico complejo.

Las principales preocupaciones de las empresas bonaerenses El secretario de Desarrollo Económico de Ramallo, Pablo Wozniak, participó de las mesas de trabajo junto a representantes de municipios, cámaras empresariales, pequeñas y medianas empresas y autoridades provinciales.

Durante el encuentro se analizaron las dificultades que atraviesa buena parte del entramado productivo bonaerense. Entre las principales preocupaciones aparecieron la caída de las ventas y de la demanda, el costo de la energía, la apertura de las importaciones y las dificultades para acceder a financiamiento.

Wozniak señaló que estos problemas fueron planteados tanto por los representantes del sector productivo como por los funcionarios municipales que participaron de las distintas mesas.

“La problemática principal que tienen hoy es la caída de venta y demanda. El segundo problema es el costo de energía y el tercer gran problema es la liberación de las importaciones”, explicó el funcionario ramallense.

El impacto de la situación económica en las PyMEs Durante las jornadas también se puso el foco en el papel de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de empleo. Wozniak estimó que alrededor del 80% de los puestos de trabajo son generados por las PyMEs y advirtió sobre las consecuencias que puede tener la retracción de la actividad.

“Alrededor del 80% más o menos de la generación de puestos de trabajo están en las PyMEs”, sostuvo.

El funcionario también remarcó que la situación no es igual para todos los sectores. Según explicó, algunas actividades vinculadas con la minería y los metales, además de determinados segmentos relacionados con el campo, presentan una realidad diferente.

En cambio, señaló que buena parte de los restantes sectores productivos atraviesa una etapa de retracción, con menor demanda y dificultades para sostener los niveles habituales de actividad.

Ramallo presentó la situación del Parque Industrial Comirsa En representación de Ramallo, Wozniak también expuso sobre la realidad del Parque Industrial Comirsa. El Municipio mantuvo reuniones con alrededor de 30 empresas instaladas en el predio con el objetivo de conocer sus principales necesidades y definir líneas de trabajo.

Entre los reclamos relevados apareció la seguridad como una de las principales preocupaciones, seguida por la conectividad. En ese marco, el funcionario destacó una inversión de $440 millones destinada al fortalecimiento de la seguridad del parque.

Los recursos permitirán incorporar tecnología para mejorar la vigilancia, entre ella cámaras y domos.

La participación de Ramallo en el Congreso Productivo Bonaerense permitió trasladar al ámbito provincial las inquietudes de las empresas locales y, al mismo tiempo, presentar las políticas y herramientas desarrolladas desde el distrito para acompañar a empresas, emprendedores y trabajadores.