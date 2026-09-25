> Ramallo: Estudiantes de Pérez Millán volvieron a ser protagonistas de “Concejales por un Día”

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El Concejo Deliberante de Ramallo inició una nueva edición del programa que acerca a estudiantes al funcionamiento democrático y la participación comunitaria.

El Honorable Concejo Deliberante de Ramallo puso en marcha una nueva edición de “Concejales por un Día”, el programa que desde 1998 promueve la participación de estudiantes en las instituciones democráticas. La primera jornada tuvo como protagonistas a alumnos de la Escuela de Educación Secundaria N° 8 de Pérez Millán.

Cómo funciona el programa Concejales por un Día La iniciativa fue creada en Ramallo en 1998 y está destinada a estudiantes de las escuelas del distrito. Su objetivo es que los jóvenes puedan conocer de manera directa el funcionamiento del Concejo Deliberante y, al mismo tiempo, transformar inquietudes y problemáticas de sus comunidades en propuestas concretas.

La experiencia comienza previamente en las instituciones educativas, donde los alumnos, acompañados por sus docentes, investigan distintas problemáticas, analizan posibles soluciones y elaboran proyectos. Luego, seleccionan las iniciativas que serán presentadas durante una jornada especial en el recinto deliberativo.

Durante la actividad, los estudiantes ocupan las bancas que habitualmente utilizan los concejales y participan de una sesión simulada. También eligen a las autoridades que estarán al frente de la jornada, presentan sus proyectos, los fundamentan, participan del debate y finalmente los someten a votación.

Las propuestas pueden adoptar distintos formatos legislativos, entre ellos minutas de comunicación, resoluciones u ordenanzas.

Proyectos de estudiantes que llegaron al Concejo Deliberante La experiencia desarrollada a través de “Concejales por un Día” no necesariamente termina con la jornada escolar. A lo largo de las distintas ediciones, algunas de las iniciativas elaboradas por los estudiantes fueron retomadas por concejales para su análisis y posterior tratamiento en el cuerpo deliberativo.

Incluso existen antecedentes de propuestas surgidas del programa que terminaron convirtiéndose en normas municipales. Uno de los casos más recientes tuvo como protagonistas a estudiantes de la Escuela Secundaria N° 7 de El Paraíso.

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Los alumnos habían identificado una problemática vinculada con el funcionamiento de un bebedero ubicado en una plaza y elaboraron una propuesta para garantizar el acceso gratuito al agua potable en espacios públicos y locales gastronómicos. La iniciativa fue posteriormente aprobada como ordenanza municipal.

El programa también permitió abordar necesidades particulares de las distintas localidades de Ramallo. En 2024, estudiantes de Pérez Millán plantearon la creación de un boleto diferencial para quienes deben trasladarse hasta Ramallo o Villa Ramallo para participar de actividades deportivas y culturales. La propuesta fue posteriormente presentada ante el Concejo Deliberante.

Pérez Millán volvió a participar de la iniciativa En esta nueva edición, los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria N° 8 de Pérez Millán dieron el primer paso de una experiencia que combina educación, participación ciudadana y conocimiento de las instituciones locales.

La propuesta busca que los jóvenes tengan un rol activo y puedan acercar sus propias miradas sobre las necesidades de sus comunidades. A través del debate y la elaboración de proyectos, el programa les permite conocer de manera práctica cómo se construyen y discuten iniciativas dentro de una institución democrática.