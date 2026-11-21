> Villa Ramallo: del aula a la cabina, chicos aprenden sobre aviación y meteorología

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La propuesta de Eric Wernicke combina aeronáutica, meteorología y experimentos para despertar la curiosidad de chicos desde los 10 años. El taller tendrá una nueva edición en abril de 2027.

Aprender cómo vuelan los aviones, descubrir los secretos de las nubes y conocer los instrumentos que permiten anticipar el tiempo son algunas de las experiencias que ofrece Foxtrot Sierra, un taller que se desarrolla en el Instituto CTF de Villa Ramallo y que durante 2026 convocó a chicos interesados en la aviación y la meteorología.

Aviación y meteorología: aprender a través de experiencias y experimentos La iniciativa está a cargo de Eric Wernicke y está destinada a chicos a partir de los 10 años. La propuesta busca acercar a los participantes a dos disciplinas estrechamente relacionadas, mediante clases teóricas que se complementan con actividades prácticas y experimentos.

«El taller consta de contenido aeronáutico. Las clases básicamente son una explicación de algún tema de aeronáutica o de meteorología, ya que las dos tienen que ver entre sí. Para que los niños entiendan mejor el contenido, siempre hacemos alguna actividad o algún experimento», explicó Wernicke durante una entrevista radial, en la que también participaron Gino y Victoria, dos de sus alumnos.

Los chicos contaron parte de lo que aprendieron durante los encuentros. Gino destacó que descubrió cuestiones que desconocía sobre la historia de la aviación, los distintos tipos de aeronaves y las formaciones de nubes. Su interés por los aviones fue precisamente lo que lo llevó a sumarse al taller.

Cuando le preguntaron si le gustaría convertirse en piloto, no dudó en expresar su deseo de estar al mando de un avión comercial, como un Boeing 747.

Victoria también tiene una vocación definida: «Cuando sea grande me gustaría ser pilota de avión», contó. Entre los motivos que despertaron su interés mencionó tanto las aeronaves como la indumentaria de quienes trabajan en la cabina de vuelo.

Nubes, instrumentos y simuladores: cómo es el aprendizaje aeronáutico Uno de los ejes centrales de Foxtrot Sierra es la relación entre las condiciones meteorológicas y la seguridad de la aviación. Durante las clases, los participantes conocen conceptos como temperatura, presión atmosférica, turbulencias y los diferentes tipos de nubes.

También aprenden sobre los instrumentos utilizados para observar y medir las condiciones del tiempo. Entre ellos se encuentran el pluviómetro, la veleta y el barómetro, que permiten obtener información sobre las precipitaciones, la dirección del viento y la presión atmosférica.

Otro de los contenidos abordados es el funcionamiento de las radiosondas, dispositivos que son transportados por globos y permiten recolectar información de diferentes alturas de la atmósfera.

Las nubes tienen un lugar destacado dentro de las explicaciones, especialmente por su influencia en las operaciones aéreas. Los alumnos descubrieron que algunas formaciones pueden alcanzar grandes dimensiones y generar condiciones adversas para los vuelos.

«Hay tipos de nubes que son muy grandes y crecen mucho. Los aviones tienen que fijarse porque esa nube grande puede llegar a perjudicar el camino, porque si la atraviesa puede tener turbulencia y lluvia», explicó Victoria.

El programa también incluye conocimientos básicos sobre circulación aérea, comunicaciones y procedimientos de seguridad. Los chicos aprenden cómo se organiza el circuito de tránsito de una aeronave y cuáles son las etapas que debe cumplir antes de aterrizar o despegar.

Como complemento, el taller dispone de un simulador sencillo que funciona mediante un software instalado en una computadora. La herramienta permite reproducir los instrumentos de una aeronave y realizar distintas maniobras de vuelo, acercando a los participantes a una experiencia práctica de pilotaje.

Foxtrot Sierra tendrá una nueva edición en abril de 2027 Después de la experiencia desarrollada durante 2026, Wernicke confirmó que el proyecto continuará el próximo año. La intención es abrir una nueva convocatoria para incorporar chicos que quieran iniciarse en la actividad y, al mismo tiempo, ofrecer contenidos de mayor complejidad para quienes ya participaron de la primera edición.

«Voy a hacer un taller un poquito más avanzado. Voy a dividir, con nuevos y, bueno, si ellos quieren seguir, pueden seguir aprendiendo cosas», adelantó el responsable de la propuesta.

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El inicio está previsto para abril de 2027. En principio, los encuentros se realizarían los martes de 17:30 a 18:30, aunque los horarios y la organización de los grupos dependerán de la cantidad de inscriptos.

La convocatoria está dirigida a chicos desde los 10 años que tengan curiosidad por los aviones, el funcionamiento de las aeronaves, el cielo y los fenómenos meteorológicos. No es necesario contar con conocimientos previos para acercarse a la propuesta.

Foxtrot Sierra funciona en el Instituto CTF, ubicado en Marinero Panno 928, entre avenida San Martín y Rivadavia, en Villa Ramallo.