Ramallo: Otra vez entra agua en la escuela de El Paraíso y la obra anunciada sigue sin resolver el problema

> Ramallo: Otra vez entra agua en la escuela de El Paraíso y la obra anunciada sigue sin resolver el problema

Región

La lluvia volvió a generar filtraciones en las escuelas Primaria N° 25 y Secundaria N° 7 de El Paraíso, donde la comunidad educativa reclama desde hace años una solución definitiva para los problemas del techo.

Las lluvias de este miércoles volvieron a dejar en evidencia el deterioro edilicio de la Escuela Primaria N° 25 y la Escuela Secundaria N° 7 de El Paraíso de Ramallo. El agua ingresó por distintos sectores del techo y afectó espacios utilizados por alumnos y docentes, en un problema que se repite desde hace años y que todavía no encuentra una solución definitiva.

Filtraciones y agua dentro de las escuelas de El Paraíso Las imágenes registradas durante la jornada muestran filtraciones en diferentes puntos de la cubierta del edificio que comparten ambas instituciones. El inconveniente no es nuevo y, durante los últimos años, la comunidad educativa reclamó en reiteradas oportunidades la realización de trabajos que permitan terminar con el ingreso de agua.

Las precipitaciones intensas incluso llegaron a afectar el normal desarrollo de las actividades escolares. Cada episodio vuelve a poner en discusión las condiciones en las que alumnos, docentes y auxiliares deben permanecer dentro del establecimiento.

La situación evidencia que el problema dejó de ser una contingencia puntual para convertirse en una dificultad estructural del edificio escolar.

Una obra para reparar el techo que fue anunciada este año El antecedente de los reclamos se remonta varios años atrás. En 2021, documentación oficial ya contemplaba una obra de refacción de la cubierta e impermeabilización de la losa de la Escuela Primaria N° 25. En ese momento también se había adjudicado un concurso de precios para realizar trabajos en el establecimiento.

Sin embargo, las filtraciones continuaron con el paso del tiempo y las intervenciones realizadas no lograron resolver el problema de fondo.

En abril de este año volvió a anunciarse una obra destinada a reconstruir el techo del sector del SUM, espacio utilizado por las dos escuelas. El proyecto contempla una inversión de $42.761.000, financiada mediante el Programa de Infraestructura Escolar, con fondos provinciales y ejecución de los trabajos a nivel local.

Pese a ese anuncio, las lluvias de octubre volvieron a encontrar al edificio con los mismos problemas: agua ingresando desde el techo, sectores mojados y la necesidad de colocar recipientes para contener las filtraciones.

Reclamos por la falta de una solución definitiva La reiteración de los episodios plantea interrogantes sobre los tiempos de ejecución y el seguimiento de una obra que fue anunciada meses atrás. Mientras los procedimientos administrativos avanzan, la comunidad educativa continúa enfrentando las consecuencias cada vez que se registran precipitaciones.

El reclamo adquiere además una dimensión política por la cercanía del intendente de Ramallo, Mauro Poletti, con la zona de El Paraíso. El jefe comunal tiene su vivienda en el barrio privado Estrella Federal, ubicado en las inmediaciones del establecimiento, y en las elecciones de 2025 emitió su voto en la propia Escuela Primaria N° 25.