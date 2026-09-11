Villa Ramallo: Comenzó la construcción de la Escuela Secundaria N° 4 “Hebe Noemí Báez”

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La obra, que demandará una inversión de más de $1.916 millones, permitirá que la institución tenga edificio propio y deje de compartir instalaciones con la Escuela Primaria N° 27.

La construcción de la Escuela Secundaria N° 4 “Hebe Noemí Báez” comenzó en Villa Ramallo, en un predio ubicado en la intersección de Santa María de Oro y Ameghino. La obra contempla una inversión de $1.916.739.667,19 y permitirá avanzar hacia una solución definitiva para una institución que actualmente no cuenta con edificio propio.

La Escuela Secundaria N° 4 tendrá edificio propio El proyecto contempla la construcción de un establecimiento educativo moderno y seguro para los estudiantes de la Escuela Secundaria N° 4 “Hebe Noemí Báez”. Actualmente, la institución desarrolla sus actividades compartiendo el edificio con la Escuela Primaria N° 27, debido a la falta de infraestructura propia.

El inicio de los trabajos representa así una respuesta a una demanda sostenida de la comunidad educativa de Villa Ramallo, que durante los últimos años planteó la necesidad de contar con un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades escolares.

Una obra con una inversión de más de $1.916 millones El presupuesto oficial establecido para la construcción asciende a $1.916.739.667,19, una inversión destinada a generar la infraestructura necesaria para garantizar mejores condiciones de funcionamiento para la comunidad educativa.

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La obra se encuentra emplazada en un sector estratégico de Villa Ramallo y permitirá dotar a la institución de un espacio propio, pensado para acompañar las necesidades de los estudiantes y favorecer el desarrollo de sus trayectorias educativas.

El compromiso con la educación en Villa Ramallo Según se informó, el proyecto responde a un compromiso asumido por el intendente Mauro Poletti junto con padres y autoridades de la institución, quienes habían planteado la necesidad de avanzar con la construcción de un edificio propio.